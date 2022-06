Slafkovský by si rád zahral so Suzukim a Caufieldom, sám seba si dokáže predstaviť aj v prvom útoku Habs

Klub s bohatou históriou

V národnom tíme viac voľnosti

20.6.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský patrí medzi popredných kandidátov na najvyššie pozície na tohtoročnom drafte nováčikov do zámorskej NHL Z prvého miesta si bude v júli vyberať klub Montreal Canadiens a 18-ročný Košičan si myslí, že sa najúspešnejšiemu tímu v histórii profiligy zíde niekto ako on. Najužitočnejší hráč olympijského hokejového turnaja v Pekingu verí, že je pripravený pôsobiť medzi najlepšími hráčmi sveta už v budúcej sezóne."Cítim, že už skoro budem pripravený na NHL. Dokážem hrať dobre, strieľať góly a byť kreatívny. Som robustný a tvrdý hráč, dokážem rozdávať bodyčeky a robiť všetky tie drobnosti. Samozrejme, dokážem aj rozdávať prihrávky, snažím sa robiť všetko. Myslím si, že toto Montreal potrebuje," povedal Slafkovský v rozhovore s Anthonym Martineauom z TVA Sports.Úradujúci vicemajster fínskej Liigy s tímom TPS Turku si dokáže predstaviť sám seba v prvom útoku "Habs"."Cítim, že môžem byť pripravený na budúcu sezónu, v tej uplynulej som hrával v mužskej súťaži. Môžem byť prínosom pre prvý útok odoberaním pukov súperom a rozdávaním prihrávok spoluhráčom. Samozrejme, môžem aj sám strieľať a prihrávať. Ak by som mal vo formácii dobrých hráčov, mohli by sme strieľať veľa gólov," myslí si Slafkovský.Najproduktívnejší slovenský hokejista na MS 2022 vo Fínsku by si rád zahral s hviezdnymi mladými útočníkmi Montrealu Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom. "Páči sa mi predstava hrať s nimi vo formácii. Keďže nie sú veľmi robustní, mohli by mať takého krídelníka na ľavej alebo pravej strane, ktorý by pre nich získaval puky, vytváral im šance alebo sám strieľal góly," skonštatoval Slafkovský.Ako by sa cítil, keby ho draftovali Canadiens? "Znamenalo by to pre mňa veľa, je to klub s bohatou históriou a veľkou fanúšikovskou základňou. Radi víťazia a ja tiež, takže by sme sa k sebe hodili."Bronzový medailista zo ZOH v Pekingu nebol v ostatnej sezóne v Liige taký produktívny ako v drese slovenskej reprezentácie."V národnom tíme som mal viac voľnosti, herný štýl bol odlišný. V Liige sme nestrieľali toľko gólov, hrával som v tretej alebo štvrtej formácii a bolo to náročné, keď som hrával len asi na desať minút na zápas. Samozrejme, nechcem sa na to vyhovárať. V reprezentácii som si viac veril, keď som mal viac priestoru a dôveru od trénera. Ak ju mám, môžem byť naozaj dobrý hráč," vysvetlil Slafkovský.Mladý Slovák si tiež zaspomínal na začiatok svojej hokejovej kariéry. Veľmi skoro si uvedomil, že má talent a môže sa stať hokejistom."Rodičia mi povedali, že keď som prvýkrát vykorčuľoval na ľad, rozžiarili sa mi oči a nemohli ma odtiaľ dostať. Hneď na prvom tréningu som vedel, čo chcem robiť. Vo veku asi 13 alebo 14 rokov som si uvedomil, že môžem byť hokejista. Potom som sa odsťahoval z domu a povedal som si, že jedného dňa chcem byť profesionálny hráč," dodal Slafkovský, ktorý sa môže stať najvyššie draftovaným Slovákom v histórii. Rekord stále patrí Mariánovi Gáboríkovi, ktorého si klub Minnesota Wild vybral v roku 2000 z tretieho miesta.