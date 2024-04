Bude si koalícia meniť ministerstvá? Hlas-SD hovorí iba o novom predsedovi parlamentu

Zmeny na ministerstvách

Nahradia Dolinkovú?

12.4.2024 (SITA.sk) - Strana Hlas-SD odmieta špekulácie o možných výmenách rezortov v rámci vládnej koalície , ktoré sa v poslednom čase objavujú v médiách.„Tieto otázky neboli a nie sú predmetom koaličných rokovaní," deklarovala vládna strana vo svojom stanovisku.Doplnil, že jedinou personálnou otázkou, na ktorej sa koaliční partneri musia zhodnúť, je to, kto bude novým predsedom Národnej rady SR namiesto Petra Pellegriniho (Hlas-SD), ktorý bol zvolený za prezidenta.„Zodpovednosť vládnych strán za jednotlivé ministerstvá ostáva zachovaná na základe platnej koaličnej zmluvy," uzatvára Hlas-SD.Viaceré médiá informovali, že po Pellegriniho výhre v prezidentských voľbách by mohli nastať zmeny na niektorých ministerských postoch.Pellegrini ako svojich možných nástupcov na poste šéfa parlamentu spomínal ministerku hospodárstva Denisu Sakovú či ministra investícií Richarda Rašiho (obaja Hlas-SD). Špekulovalo sa o tom, že ak by NR SR mala viesť Saková, jej rezort by prebral nominant zo Slovenskej národnej strany (SNS) V tejto súvislosti sa spomínalo meno šéfa envirorezortu Tomáša Tarabu , ktorý o predmetný post prejavil záujem ešte po minuloročných parlamentných voľbách.Ďalšie špekulácie sa týkali i toho, že ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú by mal nahradiť minister školstva Tomáš Drucker (obaja Hlas-SD) a na jeho post by mohol nastúpiť nominant národniarov.Objavila sa i špekulácia o tom, že post ministerky kultúry by mohla opustiť nominantka SNS Martina Šimkovičová a rezort by prevzal nominant Hlasu-SD.