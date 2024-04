Eurokomisia podľa hnutia Slovensko vláde neverí. Zodpovednosť nesie Fico aj Žilinka, tvrdí Remišová (video)

Situáciu na Slovensku sleduje

Komisia neverí vláde

Trápia ju aj prokurátori

Nový bod programu

12.4.2024 (SITA.sk) - Poslankyňu parlamentu Veroniku Remišovú hnutie Slovensko ) šokoval list, ktorý Európska komisia EK ) zaslala vláde Roberta Fica Smer-SD ). Dodáva, že komisia nemala doposiaľ nikdy dôvod na „takéto ostré a veľmi jasne a veľmi dobre informované výhrady", aké adresovala vláde.Remišová je súčasne šokovaná aj z toho, že Ficova vláda nechala situáciu zájsť až takto ďaleko a tvrdí, že je to len pre jej „aroganciu a neschopnosť". Podľa Remšiovej neboli nikdy európske peniaze tak veľmi ohrozené, ako sú v súčasnosti.„Z listu je zrejmé, že Európska komisia má o všetkých krokoch, ktoré sa na Slovensku dejú veľmi podrobný prehľad. Dokonca má veľmi podrobný prehľad o tom, čo sa deje na generálnej prokuratúre. EK pochybuje o tom, či Slovensko dokáže účinne skontrolovať to, či sa európske peniaze nerozkrádajú. Slovensko je čistým príjemcom, čo znamená, že z európskeho rozpočtu dostávame viac peňazí, ako do neho prispievame," vysvetlila Remišová. Podľa nej majú ostatné členské štáty oprávnenú obavu z toho, či sa peniaze, ktoré nám posielajú z vlastných rozpočtov, nerozkrádajú.List od EK taktiež vysvetľuje hrubosť a vulgarizmy, ktoré v poslednej dobe používa predseda vlády.„Fico si začal vymýšľať nepriateľa, začal strašiť bájnymi atentátmi na neho a na jeho partajníkov a snaží sa pripraviť ľudí na to, že mestá a obce prídu o desiatky či stovky miliónov eur, ktoré sa mali použiť na rozvoj regiónov," povedala Remišová. Zodpovednosť za ekonomické škody, ktoré nám hrozia podľa EK nesie Fico, ale vo veľkej miere aj generálny prokurátor Maroš Žilinka „Komisia totiž neverí vláde, pretože rozbitím Národnej kriminálnej agentúry a zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry sa de facto znefunkčnilo vyšetrovanie veľkých eurofondových zlodejín," parafrázovala list od EK poslankyňa.Európska komisia sa okrem iného pýta aj na to, prečo neboli prokurátori zo špeciálnej prokuratúry presunutí na oddelenia, ktoré sa zaoberajú trestnými činmi v oblasti ochrany finančných záujmov a závažnými trestnými činmi vo všeobecnosti.„Z 28 kvalifikovaných a skúsených prokurátorov, ktorí vyšetrovali závažné trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Európskej únie boli na oddelenie závažnej trestnej činnosti preradení šiesti," uviedla Remišová. Komisia sa taktiež pýta, ako sú krajské prokuratúry pripravené, či bol v rámci nich vyčlenený odborník na túto oblasť.„Podľa mojich informácií na krajských prokuratúrach doteraz neprebehli žiadne školenia, neprebehla žiadna metodická príprava, ktorá by bola zameraná na problematiku podvodov s eurofondmi alebo na závažnú ekonomickú trestnú činnosť. Na krajských prokuratúrach nie je žiaden odborník, ktorý by sa tejto činnosti dlhodobo venoval," objasnila.Hnutie Slovensko bude na aprílovej parlamentnej schôdzi zároveň žiadať o zaradenie nového bodu programu, ktorý by poveril vicepremiéra Petra Kmeca Hlas-SD ) a ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richarda Rašiho (Hlas-SD), ktorí sú za eurofondy zodpovední, predložiť do desiatich dní parlamentu správu, aké kroky podnikli na ochranu európskych peňazí, aby poslancom poskytli plné znenie odpovedí, ktoré zasielajú EK a predstavili konkrétne kroky k náprave, aby sa zabezpečila ochrana európskych financií pred podvodmi a rozkrádaním.