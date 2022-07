Bude si Messi obliekať dres PSG aj budúci rok? Klub mu plánuje predložiť návrh novej zmluvy

Messi stále váha

Chcú si futbalovú legendu udržať

14.7.2022 (Webnoviny.sk) - Francúzsky futbalový klub Paríž St. Germain sa usiluje o predĺženie kontraktu s argentínskym útočníkom Lionelom Messim . Súčasná zmluva 35-ročného hráča vyprší na konci aktuálneho ročníka 2022/2023. Ako referuje web španielskeho denníka Marca , funkcionári z Parku princov sa chcú s Messim dohodnúť na predĺžení spolupráce o ďalší rok.V minulosti niektoré médiá nepresne informovali, že v Messiho súčasnej zmluve je zakotvená klauzula umožňujúca obom stranám predĺžiť kontrakt. Marca však uvádza, že táto informácia je nepravdivá. Messimu zatiaľ oficiálne nepredložili návrh novej zmluvy, no parížsky klub prejavuje ochotu tak učiniť.Messi a jeho ľudia sa údajne domnievajú, že zatiaľ je ešte skoro na definitívnu odpoveď ohľadne pokračovania parížskej anabázy. Messi vraj chce počkať do majstrovstiev sveta v Katare, ktoré sa uskutočnia v závere tohto kalendárneho roka, a potom si plánuje premyslieť svoju ďalšiu budúcnosť.Argentínčan už pred novou sezónou 2022/2023 trénuje v Paríži. Dokonca si o týždeň skrátil dovolenku, aby začal s tréningovým procesom. PSG odohrá prvý zápas v novej sezóne 31. júla, keď v dueli o národný superpohár nastúpi proti FC Nantes . Nový ročník Ligue 1 sa začne o týždeň neskôr.Parížania si chcú udržať Messiho nielen pre športovú stránku, ale hlavne z dôvodu reklám a marketingu. Klub v uplynulej sezóne zarobil 700 miliónov dolárov, čo bol najziskovejší rok od momentu, keď do klubu vstúpili katarskí majitelia. Obchodný riaditeľ PSG Marc Armstrong navyše prezradil, že po Messiho vlaňajšom príchode stúpla hodnota väčšiny sponzorských kontraktov. Až 60 % všetkých predaných dresov parížskeho klubu v uplynulej sezóne malo menovku Messi.