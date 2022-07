Prestup Frenkieho de Jonga na Old Trafford je na dohľad, kluby sa už údajne dohodli

Podľa zdroja blízkeho dianiu v organizácii "blaugranas" ešte musí s transferom súhlasiť Holanďan. United by za neho mali zaplatiť 75 miliónov eur, ďalších desať miliónov by do Katalánska putovalo v prípade naplnenia zmluvných výkonnostných podmienok.

14.7.2022 (Webnoviny.sk) -Frenkie de Jong prišiel do FC Barcelona v roku 2019 za Ajaxu Amsterdam za 75 miliónov eur a za Kataláncov absolvoval doteraz 140 súťažných duelov. Zmluvu v Barcelone má do leta 2026 a opustiť tím trénera Xaviho Hernández sa mu príliš nechce.Hlavný kouč však údajne holandského reprezentanta informoval, že v budúcnosti nebude hrať v jeho plánoch kľúčovú úlohu. Klub by tiež predajom Frenkieho de Jonga získal potrebné financie a ušetril by aj na jeho plate.Katalánci totiž v ostatnom období musia šetriť, aby sa im podarilo finančne stabilizovať situáciu v organizácii. Vedenie FC Barcelona by rado uzavrelo túto záležitosť do soboty pred odletom na predsezónne turné v USA.