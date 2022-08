Bude slovenský gólman Dúbravka spoluhráčom hviezdneho Ronalda?

V tíme „strák“ od januára 2018

Do Newcastlu prišiel Pope

25.8.2022 (Webnoviny.sk) - Anglický futbalový veľkoklub Manchester United údajne chce získať na hosťovanie brankára slovenskej reprezentácie Martina Dúbravku . Referujú o tom viacerí poprední športoví novinári na Britských ostrovoch i mimo nich.Reportér Dharmesh Sheth s televíznej stanice Sky Sports na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uviedol, že funkcionári z Old Traffordu vedú rozhovory so zamestnávateľom 33-ročného gólmana - Newcastlom United Na rovnakej platforme to uviedla i samotná televízia. Dúbravka, ktorý pôsobí v tíme „strák“ od januára 2018, si v Anglicku urobil veľmi dobré meno.Pred začiatkom aktuálnej sezóny 2022/2023 však dostal v Newcastli silnú konkurenciu, keď z Burnley prišiel anglický reprezentačný brankár Nick Pope.Známy novinár Fabrizio Romano, ktorý sa špecializuje na futbalové prestupy, vo štvrtok predpoludním na Twitteri napísal, že Manchester United dal Newcastlu oficiálny návrh na hosťovanie Dúbravku do júna 2023.Súčasťou návrhu je údajne i klauzula o možnosti odkúpenia Dúbravku za čiastku približne 5 miliónov libier. Podľa Romana Manchester United zvažoval angažovanie Nemca Kevina Trappa, no ten sa vraj rozhodol zostať v Eintrachte Frankfurt , v ktorého drese sa predstaví v tohtosezónnej skupinovej fáze Ligy majstrov