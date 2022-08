Organizátori Veľkých cien Québecu a Montrealu rátajú so Saganom, na štart sa nepostavia Vingegaard či Vlasov

Predstaví sa aj Pogačar

Preteky si budú pamätať všetci

25.8.2022 (Webnoviny.sk) - Cyklistické Veľké ceny Québecu a Montrealu v kalendári UCI naplánované tradične na záver prvej septembrovej dekády by mohli mať mimoriadne kvalitné obsadenie. Kanadskí organizátori totiž rátajú s účasťou štyroch jazdcov z Top 6 tohtoročnej Tour de France.Okrem 18 tímov s licenciou najvyššej úrovne dostali voľnú kartu zoskupenia Arkéa-Samsic a TotalEnergies z ProTour, čo otvorilo príležitosť súťažiť v Kanade aj skúsenému slovenskému špurtérovi Petrovi Saganovi. Okrem neho by na štarte oboch podujatí nemali v 147-člennom poli chýbať Slovinec Tadej Pogačar (UAE Emirates), Belgičania Wout van Aert (Jumbo-Visma) a Greg van Avermaet (AG2R Citroën), Austrálčan Michael Matthews (BikeExchange-Jayco), Brit Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) či Francúzi Romain Bardet (DSM) a David Gaudu (Groupama-FDJ).Z Top 6 TdF 2022 budú chýbať iba celkový víťaz Dán Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a napokon piaty Rus Alexander Vlasov (Bora-Hansgrohe). Veľké ceny Québecu (9.9.) a Montrealu (11.9.) sa v predchádzajúcich dvoch rokoch nekonali, proti bola pandémia ochorenia COVID-19."Sme výnimočne šťastní a hrdí na to, že v Québecu a Montreale uvidíme elitných jazdcov. Počas ostatných dvoch rokov, ktoré boli veľkou výzvou, sme tvrdo pracovali na tom, aby náš príbeh pokračoval. Zásluhou partnerov sa nám to aj podarilo naplniť. Dojal nás entuziazmus tímov WorldTour, aby sa mohli vrátiť do Kanady a cez oceán dostať kvalitných jazdcov. Som presvedčený, že preteky z roku 2022 si všetci budú pamätať ešte veľmi dlho," uviedol v tlačovej správe šéf organizátorov Sébastien Arsenault.Kanaďania tiež vyzdvihli účasť domáceho jazdca Huga Houla (Israel-Premier Tech), ktorý ako prvý pretekár z kanadskej provincie Québec ovládol niektorú z etáp na Tour de France.