Bude SpaceX naďalej financovať satelitný internet na Ukrajine? „Do čerta s tým,“ uviedol svoj príspevok Elon Musk

16.10.2022 (Webnoviny.sk) - Miliardár Elon Musk v sobotu naznačil, že jeho spoločnosť SpaceX môže pokračovať vo financovaní satelitnej internetovej služby Starlink na Ukrajine.Napísal to na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter, no podľa tónu a formulácie príspevku by to zo strany šéfa automobilky Tesla mohol byť aj sarkazmus.Nie je jasné, či má SpaceX skutočne stanovené plány pre Starlink na Ukrajine, píše agentúra AP.„Do čerta s tým ... aj keď Starlink stále stráca peniaze a iné spoločnosti dostávajú miliardy dolárov daňových poplatníkov, my budeme naďalej financovať ukrajinskú vládu zadarmo,“ napísal Musk v príspevku.Americkí predstavitelia v piatok potvrdili, že Musk oficiálne požiadal americké ministerstvo obrany, aby prevzalo financovanie služby na Ukrajine.SpaceX začala s poskytovaním terminálov siete Starlink Ukrajine na jar a stali sa dôležitou pomôckou ukrajinskej armády, keď iné siete vo vojne zničili Rusi, a to nielen pri komunikácii. Ukrajina dostala zhruba 20-tisíc terminálov.V piatok Musk na Twitteri napísal, že podpora komunikačných potrieb Ukrajiny stojí SpaceX 20 miliónov dolárov mesačne.