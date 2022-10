Ministerstvo práce nesúhlasí s opätovným naviazaním mzdových príplatkov na minimálnu mzdu

Dôvody ešte nepominuli

16.10.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR nesúhlasí s prijatím novely Zákonníka práce od poslancov Národnej rady SR za stranu Smer-SD Borisa Suska , ktorou by sa mali mzdové príplatky od začiatku budúceho roka opätovne naviazať na aktuálnu výšku minimálnej mzdy. Od začiatku minulého roka sú pritom tieto príplatky určené pevnou sumou.Tento krok bol podľa rezortu práce reakciou na osobitný nepredvídateľný vývoj na Slovensku v roku 2020 v súvislosti s pandémiou COVID-19, ktorá mohla pretrvávať aj v ďalších rokoch.„Dôvody vedúce k uvádzanej legislatívnej úprave, teda osobitný nepredvídateľný vývoj v Slovenskej republike, nepominuli a naďalej pretrvávajú, pričom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ich pravidelne vyhodnocuje," uviedol rezort práce a sociálnych vecí.Návrh novely Zákonníka práce od poslancov za stranu Smer-SD parlament koncom septembra posunul do druhého čítania.Posunutie návrhu do druhého čítania pritom podporilo 113 poslancov, vrátane poslancov za hnutie OĽaNO a hnutie Sme rodina Opoziční poslanci navrhujú zmeniť súčasné ustanovenia pracovného kódexu o určení sadzieb minimálneho mzdového nároku, teda šiestich úrovní minimálnej mzdy v závislosti od stupňa kvalifikácie zamestnanca, ako aj určovanie súm niektorých príplatkov ku mzde.Príplatky, ktoré sú v súčasnosti v Zákonníku práce stanovené pevnou sumou, by sa mali od začiatku budúceho roka opätovne naviazať na minimálnu mzdu.Suma príplatku za prácu v sobotu má byť najmenej vo výške 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu a u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, sa navrhuje možnosť dohodnúť nižšiu sumu, najmenej 45 % minimálnej mzdy za hodinu.Výška príplatku za prácu v nedeľu má byť 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu a u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, najmenej 90 % minimálnej mzdy za hodinu.Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu sa má stanoviť na najmenej 40 % minimálnej mzdy za hodinu, a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy.U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, sa navrhuje možnosť dohodnúť nižšiu sumu, najmenej však 35 % minimálnej mzdy za hodinu.Za sťažený výkon práce navrhujú poslanci za Smer-SD mzdovú kompenzáciu najmenej vo výške 20 % minimálnej mzdy za hodinu.Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska sa navrhuje mzdová kompenzácia vo výške najmenej 20 % minimálnej mzdy za hodinu.Dohodárom by sa mala zvýšiť hodinová odmena za prácu vo sviatok najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu.