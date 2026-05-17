|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 17.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Gizela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. mája 2026
Bude vo futbalovej reprezentácii spolupracovať otec so synom? Weiss ml. dostal ponuku hneď po konci kariéry
Vladimír Weiss ml. sa s aktívnou kariérou rozlúčil v zápase Niké ligy 2025/2026 proti Michalovciam. Len chvíľu po definitívnom ukončení profesionálnej kariéry sa okolo
Zdieľať
17.5.2026 (SITA.sk) - Vladimír Weiss ml. sa s aktívnou kariérou rozlúčil v zápase Niké ligy 2025/2026 proti Michalovciam.
Len chvíľu po definitívnom ukončení profesionálnej kariéry sa okolo Vladimíra Weissa ml. začala rodiť ďalšia veľká futbalová kapitola. Dlhoročný líder Slovana Bratislava priznal, že dostal ponuku stať sa súčasťou realizačného tímu slovenskej reprezentácie, ktorú preberá jeho otec Vladimír Weiss st.
Weiss ml. sa s aktívnou kariérou rozlúčil v sobotňajšom zápase Niké ligy 2025/2026 proti Michalovciam. Slovan Bratislava prehral na Tehelnom poli 0:2, no výsledok tentoraz zostal v úzadí. Skúsený stredopoliar odohral celý duel a pri striedaní v 90. minúte si vyslúžil potlesk zaplneného štadióna. Emócie neskrýval ani po záverečnom hvizde.
Práve po poslednom zápase otvorene priznal, že by mohol veľmi rýchlo pokračovať vo futbale už v novej úlohe - pri národnom tíme. „Áno, oslovil ma, spýtal sa ma na to, pretože ja viem, že on ma nieže potrebuje, ale že pre neho to bude so mnou v celom kolektíve ľahšie. Poznám tých chalanov, bol som tam, hral som s nimi,“ uviedol Weiss ml. pred zástupcami médií.
Niekdajší slovenský reprezentant zároveň naznačil, že by mohol byť prínosom aj pre samotné mužstvo. „Ja si tiež myslím, že mám tomu mužstvu čo dať a učiť sa pri tých tréneroch, čo tam budú. Ale nesľúbil som mu to a nie som rozhodnutý. Takže ešte pár dní,“ povedal.
Podľa vlastných slov sa zatiaľ nechcel zaoberať budúcnosťou a všetku energiu venoval rozlúčke s hráčskou kariérou. „Potreboval som ukončiť toto. Videli ste, ako som prežíval celý ten koniec. Chcel som sa sústrediť na to, čo je, a to, čo bude, otvoríme v týchto pár dňoch.“
Ak by Weiss ml. ponuku prijal, slovenská reprezentácia by získala človeka, ktorý dlhé roky patril medzi najvýraznejšie postavy národného tímu. A zároveň by sa začala nová spoločná kapitola otca a syna v slovenskom futbale.
Zdroj: SITA.sk - Bude vo futbalovej reprezentácii spolupracovať otec so synom? Weiss ml. dostal ponuku hneď po konci kariéry © SITA Všetky práva vyhradené.
Len chvíľu po definitívnom ukončení profesionálnej kariéry sa okolo Vladimíra Weissa ml. začala rodiť ďalšia veľká futbalová kapitola. Dlhoročný líder Slovana Bratislava priznal, že dostal ponuku stať sa súčasťou realizačného tímu slovenskej reprezentácie, ktorú preberá jeho otec Vladimír Weiss st.
Rozlúčka s aktívnou kariérou
Weiss ml. sa s aktívnou kariérou rozlúčil v sobotňajšom zápase Niké ligy 2025/2026 proti Michalovciam. Slovan Bratislava prehral na Tehelnom poli 0:2, no výsledok tentoraz zostal v úzadí. Skúsený stredopoliar odohral celý duel a pri striedaní v 90. minúte si vyslúžil potlesk zaplneného štadióna. Emócie neskrýval ani po záverečnom hvizde.
Práve po poslednom zápase otvorene priznal, že by mohol veľmi rýchlo pokračovať vo futbale už v novej úlohe - pri národnom tíme. „Áno, oslovil ma, spýtal sa ma na to, pretože ja viem, že on ma nieže potrebuje, ale že pre neho to bude so mnou v celom kolektíve ľahšie. Poznám tých chalanov, bol som tam, hral som s nimi,“ uviedol Weiss ml. pred zástupcami médií.
Rozhodnutie
Niekdajší slovenský reprezentant zároveň naznačil, že by mohol byť prínosom aj pre samotné mužstvo. „Ja si tiež myslím, že mám tomu mužstvu čo dať a učiť sa pri tých tréneroch, čo tam budú. Ale nesľúbil som mu to a nie som rozhodnutý. Takže ešte pár dní,“ povedal.
Podľa vlastných slov sa zatiaľ nechcel zaoberať budúcnosťou a všetku energiu venoval rozlúčke s hráčskou kariérou. „Potreboval som ukončiť toto. Videli ste, ako som prežíval celý ten koniec. Chcel som sa sústrediť na to, čo je, a to, čo bude, otvoríme v týchto pár dňoch.“
Ak by Weiss ml. ponuku prijal, slovenská reprezentácia by získala človeka, ktorý dlhé roky patril medzi najvýraznejšie postavy národného tímu. A zároveň by sa začala nová spoločná kapitola otca a syna v slovenskom futbale.
Zdroj: SITA.sk - Bude vo futbalovej reprezentácii spolupracovať otec so synom? Weiss ml. dostal ponuku hneď po konci kariéry © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Najžiadanejší tréner v Európe povedie futbalový klub FC Chelsea, Xabi Alonso podpísal kontrakt
Najžiadanejší tréner v Európe povedie futbalový klub FC Chelsea, Xabi Alonso podpísal kontrakt