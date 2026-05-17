 24hod.sk    Šport

17. mája 2026

Najžiadanejší tréner v Európe povedie futbalový klub FC Chelsea, Xabi Alonso podpísal kontrakt


Xabi Alonso trénoval kluby Bayern Leverkusen a Real Madrid. Novým trénerom futbalistov anglického klubu FC Chelsea sa stal Španiel



17.5.2026 (SITA.sk) - Xabi Alonso trénoval kluby Bayern Leverkusen a Real Madrid.


Novým trénerom futbalistov anglického klubu FC Chelsea sa stal Španiel Xabi Alonso. Londýnsky klub oznámil, že s bývalým koučom Bayeru Leverkusen a Realu Madrid podpísal štvorročný kontrakt a funkcie sa ujme od 1. júla 2026.

Najžiadanejší tréner


Chelsea ukončila sezónu ďalším sklamaním, keď v sobotu prehrala finále anglického FA Cupu s Manchestrom City. V Premier League jej dve kolá pred koncom patrí až deviata priečka.

Chelsea Football Club s potešením oznamuje vymenovanie Xabiho Alonsa za trénera mužského tímu,“ uviedol klub vo vyhlásení. „Španiel začne svoju prácu 1. júla 2026 po podpise štvorročnej zmluvy na Stamford Bridge.“

Alonso sa zaradil medzi najžiadanejších trénerov v Európe po tom, čo doviedol Bayer Leverkusen k senzačnému domácemu double bez jedinej prehry v sezóne 2023/2024. Jeho následné pôsobenie v Reale Madrid však trvalo iba sedem mesiacov, keďže z klubu odišiel už v januári.

Náročná úloha


Pred novým trénerom stojí náročná úloha vrátiť Chelsea medzi anglickú a európsku elitu. Klub síce minulý rok vyhral majstrovstvá sveta klubov aj Európsku konferenčnú ligu, no od príchodu amerického konzorcia BlueCo v roku 2022 minul viac než miliardu libier na posily bez výraznejšieho úspechu na domácej scéne.

Prehra vo Wembley zároveň znamená, že Chelsea čaká na domácu trofej už osem sezón. Fanúšikovia navyše dlhodobo protestujú proti vedeniu klubu a jeho prestupovej politike založenej najmä na nákupe mladých talentov. Alonso sa stane už šiestym stálym trénerom Chelsea za ostatné štyri roky po Thomasovi Tuchelovi, Grahamovi Potterovi, Mauriciovi Pochettinovi, Enzovi Marescovi a Liamovi Roseniorovi.


Zdroj: SITA.sk - Najžiadanejší tréner v Európe povedie futbalový klub FC Chelsea, Xabi Alonso podpísal kontrakt © SITA Všetky práva vyhradené.

