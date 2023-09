Budem hrať, kým moje nohy nepovedia, že je koniec, vraví Cristiano Ronaldo a pochvaľuje si úroveň saudskej ligy

Strelil ďalšie dva góly

Al-Nassr je lídrom súťaže

24.9.2023 (SITA.sk) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo aj vo veku 38 potvrdzuje, že strieľanie gólov mu stále chutí.V doterajších šiestich dueloch nového ročníka najvyššej saudskoarabskej súťaže 2023/2024 zaznamenal v drese svojho zamestnávateľa Al-Nassr už deväť presných zásahov.V tomto kalendárnom roku nasúkal už 34 gólov, pričom spomedzi svetových hráčov má lepšie štatistiky akurát Nór Erling Haaland Manchestru City s 37 gólmi.„Stále milujem futbal. Aj v mojom veku milujem hrať, strieľať góly a vyhrávať zápasy. Budem hrať, kým moje nohy nepovedia 'Cristiano, je koniec'. Dovtedy budem hrať a pomáhať tímu,“ vyhlásil rodák z Madeiry, ktorý v piatkovom dueli saudskoarabskej ligy proti Al-Ahli prispel dvomi gólmi k triumfu Al-Nassr 4:3.Po stretnutí opäť pochválil úroveň súťaže, do ktorej v ostatných mesiacoch zamierilo viacero svetových hviezd vrátane Karima Benzemu Roberta Firmina či N'Gola Kantého „Máme skvelých hráčov. Liga je stále lepšia a lepšia a Saudi si to zaslúžia, pretože sú to skvelí ľudia,“ poznamenal päťnásobný najlepší hráč sveta.Po triumfe nad Al-Ahli mužstvo Al-Nassr figuruje na líderskej pozícii v tabuľke.„Bol to skvelý zápas. Hrali sme veľmi dobre proti výbornému tímu. Začali sme veľmi dobre, strelili sme dva góly a bol to vynikajúci zápas aj pre fanúšikov. Sme prví a to je to, čo bol náš cieľ,“ zakončil Cristiano Ronaldo.