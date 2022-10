Budem sa snažiť naďalej plniť svoje sľuby, vyhlásil staronový bratislavský primátor Vallo

30.10.2022 (Webnoviny.sk) - Budem sa snažiť naďalej plniť svoje sľuby, vyhlásil staronový primátor Bratislavy Matúš Vallo PS ) po predbežnom vyhlásení výsledkov komunálnych volieb. Zároveň predstavil nových starostov mestských častí, kde zvíťazili nominanti koalície Team Bratislava, SaS a PS.Novým starostom Starého Mesta by mal byť Matej Vagač, starostom Nového Mesta Matúš Čupka a starostom Lamača Igor Polakovič.„Tak ako som sľúbil pred štyrmi rokmi, že urobím z Bratislavy lepšie mesto, budeme to robiť ešte viac, s väčšou energiou aj ďalšie štyri roky. Vďaka našim obyvateľom robíme z Bratislavy tolerantné mesto, robíme ho bezpečnejším mestom a je to pre mňa veľký záväzok," uviedol Vallo a poďakoval všetkým Bratislavčanom, ako aj svojím koaličným partnerom.„Táto spolupráca je o reálnej spolupráci, nie je len na papieri," doplnil s tým, že sa bude snažiť ešte viac počúvať hlas obyvateľov hlavného mesta.