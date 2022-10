Obyvatelia Sliača rozhodovali nielen v komunálnych a župných voľbách, ale aj v referende o americkej vojenskej základni

aktualizované 30. októbra 01:00



30.10.2022 (Webnoviny.sk) -Približne 90 percent z tých voličov, ktorí vychádzali z volebnej miestnosti na mestskom úrade v kúpeľnom meste Sliač, chodili aj do vedľajších priestorov na referendum o americkej vojenskej základni.Pre agentúru SITA to uviedol predseda referendovej komisie vo volebnom okrsku číslo 1 Otto Kubranský.„Do 15:00 bolo voliť vo volebnom okrsku číslo 1 približne 40 percent voličov z celkových 827,“ doplnil predseda volebného okrsku Milan Časnocha.Na referende o americkej základni na Sliači sa počas spojených volieb v sobotu 29. októbra nakoniec zúčastnilo 37 percent oprávnených voličov.Z nich takmer 74,5 percenta hlasovalo „áno“, teda rozhodli o tom, že mestské zastupiteľstvo sa týmto musí zaoberať, lebo toto hlasovanie má podľa predošlého rozhodnutia poslancov záväzné odporúčanie.Pre agentúru SITA to uviedla po sčítaní všetkých hlasov primátorka mesta Ľubica Balgová s tým, že vo všetkých volebných okrskoch bolo 4 082 oprávnených voličov a z nich prišlo na referendum 1 513.Na referendovú otázku: „Súhlasím s tým, aby mestské zastupiteľstvo mesta Sliač podniklo všetky zákonné opatrenia k tomu, aby zabránilo umiestneniu vojenskej základne Spojených štátov amerických v akejkoľvek forme na území letiska Sliač a v jeho okolí?“ odpovedalo áno 1 127 zúčastnených.O výsledkoch referenda budú v pondelok 31. októbra rokovať poslanci na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva.Referendum o americkej základni na Sliači riešilo hypotetickú otázku o jej umiestnení. Mesto referendum vyhlásilo na základe petície, ktorú podpísalo vyše 1 300 ľudí, čo je viac ako tridsať percent oprávnených voličov.Iniciovala ju skupina miestnych, ktorí sa obávajú dosahov obrannej dohody Slovenska s USA prijatej začiatkom roka.O post sliačskeho primátora sa uchádzali šiesti kandidáti, všetci nezávislí. Opakovane mala o kreslo primátorky záujem súčasná primátorka Ľubica Balgová Primátorkou mali záujem byť zvolené aj ďalšie tri ženy – živnostníčka Katarína Blašková, dôchodkyňa Jarmila Gallová a koordinátorka ochrany detí pred násilím Renáta Šmigová.Na primátorský post kandidovali aj dvaja muži – živnostník Ondrej Láskavý a technicko-obchodný manažér Jozef Žabka. Jedenástich poslancov mestského zastupiteľstva si voliči na Sliači vyberali v troch volebných okrskoch z 26 kandidátov.