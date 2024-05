Budeme bojovať aj zubami-nechtami, Netanjahu chce v ofenzíve pokračovať napriek výstrahám z USA

Humanitárna katastrofa

Majú, čo potrebujú





Izrael opakovane hrozí inváziou do Rafahu, kde vyhľadala útočisko viac ako polovica obyvateľstva Pásma Gazy. Mesto v južnej časti palestínskej enklávy na hranici s Egyptom je tiež hlavným centrom humanitárnych operácií. Izrael tvrdí, že Rafah je posledná bašta militantného hnutia Hamas a armáda tam musí ísť, aby zlikvidovala skupinu a vrátila domov mnohých rukojemníkov zajatých počas útoku militantov zo 7. októbra, ktorý vyvolal terajšiu vojnu.

10.5.2024 (SITA.sk) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyhlásil, že bude pokračovať v ofenzíve v Pásme Gazy aj napriek hrozbe z USA, že mu neposkytnú niektoré zbrane.„Ak budeme musieť stáť sami, zostaneme sami. Ak treba, budeme bojovať zubami-nechtami. Ale máme oveľa viac ako len nechty," uviedol Netanjahu vo vyhlásení.Jeho vyjadrenie naznačuje, že Izrael bude zrejme pokračovať s inváziou do mesta Rafah, aj keď ho jeho najbližší spojenec vyzýva, aby tak nerobil. Americký prezident Joe Biden vyzval Izrael, aby takúto operáciu nevykonával, keďže by mohla zhoršiť humanitárnu katastrofu v Pásme Gazy.V stredu povedal, že Spojené štáty neposkytnú útočné zbrane na ofenzívu v Rafahu, čím zvýšil tlak na Netanjahua. Hovorca izraelskej armády Daniel Hagari však vo štvrtok zdanlivo bagatelizoval praktický dopad akéhokoľvek zadržiavania zbraní.„Armáda má muníciu pre misie, ktoré plánuje, a tiež pre misie v Rafahu - máme to, čo potrebujeme," odpovedal na otázku počas tlačovej konferencie.