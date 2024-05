Ódor zanechal Šimkovičovej jasný odkaz. Hercov si nemôžete predvolávať na koberček, nie sú vaši podriadení

Sloboda prejavu

Súlad s demokraciou

10.5.2024 (SITA.sk) - Herci nie sú vaši podriadení a nemôžete si ich volať na koberček za ich herecké výkony, odkázal ministerke kultúry Martine Šimkovičovej bývalý predseda vlády a líder kandidátky Progresívneho Slovenska do Európskeho parlamentu Reagoval tak na medializované informácie, podľa ktorých si chce šéfka rezortu kultúry zavolať herca Ľuboša Kostelného a žiadať od neho vysvetlenie jeho vyjadrení v rámci predstavenia na jej osobu.Ódor v reakcii uviedol, že už 35 rokov nežijeme v režime, ktorý kontroloval a zakazoval všetky umelecké predstavenia, ktoré sa nepáčili komunistickému vedeniu štátu. Slobody prejavu by sa mali zastať všetci ľudia, ktorým záleží na normálnom fungovaní našej spoločnosti. Napokon, nemožno sa hnevať na zrkadlo, keď vám ukazuje váš skutočný obraz. Nič sa na ňom nezmení, ani keď sa ho pokúsite rozbiť,“ skonštatoval.Ako informoval portál Aktuality , Šimkovičová hovorila o Kostelnom v pondelok v rádiu Infovojna, kde bola spolu s generálnym tajomníkom jej služobného úradu Lukášom Machalom „Počas predstavenia kričal Kostelný v jeho postave homosexuála do mikrofónu, že nenávidí Martinu Simkovicu, nedopovedal to teda celé. Tak ja sa pýtam a budem sa pýtať aj pána riaditeľa, aj tohto konkrétneho herca, keďže je platený z peňazí štátnych, lebo je zamestnaný v štátnej inštitúcii a hrá tam, že či je toto v súlade s demokraciou,“ uviedla ministerka.