Budeme prepisovať mapy? India možno zmení názov krajiny na Bharat

6.9.2023 (SITA.sk) - India by mohla zmeniť svoj názov na Bharat. Ako referuje web marca.com, zmena názvu zatiaľ nie je oficiálna, ale v súvislosti s novým pomenovaním najľudnatejšej krajiny sveta už zaznelo niekoľko vyhlásení jej lídrov. India sa takto prezentovala aj pred nadchádzajúcim summitom G20 Dôvodom na zmenu je podľa denníka Marca skutočnosť, že v hindčine sa India označuje ako Bharat.V utorok viacerí politici tento krok privítali a označili to za hrdý moment pre krajinu. Tvrdia, že premenovanie na Bharat posúva krajinu smerom k „Amrit Kaal“, čiže tzv. zlatej ére.Toto označenie používajú indickí vládni predstavitelia v súvislosti s obdobím do roku 2047, keď bude mať India 100 rokov. Niektorí dokonca očakávajú, že dovtedy bude India jednou z najprosperujúcejších a najrozvinutejších krajín sveta.