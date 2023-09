Nedostatok zamestnancov v gastre a hotelierstve trvá aj rok a pol po pandémii, asociácia žiada systémové opatrenia

Pokles zamestnanosti

Situácia je stále kritická

Vyššie platy nepomohli

Asociácia volá po opatreniach

6.9.2023 (SITA.sk) - Negatívne dopady pandémie na Slovensku naďalej pretrvávajú. Zamestnávatelia v oblasti gastra a hotelierstva združení v Asociácii hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) aj naďalej hlásia akútny nedostatok kvalifikovaných zamestnancov. Tých podľa odborníkov chýba naprieč ubytovacími a stravovacími zariadeniami na Slovensku až viac ako 20-tisíc.AHRS upozorňuje, že problémom už dávno nie sú platy, ale pretrvávajúci nedostatok pracovnej sily v našej krajine. Z tohto dôvodu asociácia žiada o čo najskoršie prijatie systémových zmien.Negatívne dôsledky pandémie sa v sektore neprejavili len poklesom tržieb, ale aj zamestnanosti. Mnohým ubytovacím zariadeniam a gastro prevádzkam sa v tomto čase ani napriek štátnej podpore nepodarilo udržať si všetkých svojich zamestnancov. Z dôvodu neistoty sa preto mnohí pracovníci hromadne presunuli pracovať do iných odvetví.„V čase vrcholiacej pandémie a zavedených opatrení klesol počet zamestnancov o viac ako 40-tisíc, čo je približne 36 percent všetkých zamestnancov. Časť z nich si našla uplatnenie v potravinárskom priemysle, časť v maloobchode, no sú aj takí, ktorí odišli pracovať do úplne iného odvetvia, ako napríklad automotive,“ vysvetľuje prezident AHRS Marek Harbuľák Napriek tomu, že v minulom roku nastalo v sektore výrazné oživenie, väčšina z týchto pracovníkov sa už pracovať späť do reštaurácií a hotelov nevrátila. Nedostatok zamestnancov tak mnohých prevádzkovateľov donútil obmedzovať otváracie hodiny či kapacity svojich prevádzok. Aj po roku a pol od zrušenia posledných protiepidemických opatrení je podľa Harbuľáka situácia stále kritická.„Tesne pred vypuknutím pandémie pracovalo v hotelových a reštauračných zariadeniach takmer 112-tisíc zamestnancov. V prvom štvrťroku tohto roka to pritom bolo len približne 92-tisíc ľudí. Naprieč Slovenskom tak v gastre a hotelierstve chýba minimálne 20-tisíc pracovníkov, ide predovšetkým o kuchárov, čašníkov, recepčné či chyžné,“ upozornil.Situácii podľa Harbuľáka navyše nepomohol ani rast miezd, ktorý bol v sektore v uplynulom období jeden z najvýraznejších. Platy zamestnancom v gastre a hotelierstve sú momentálne na čele rebríčka v medziročnom raste miezd, pričom ako jediné dokázali rásť nad úroveň aktuálnej extrémnej inflácie. K vyššiemu tempu rastu miezd v sektore prispelo aj zníženie sadzby DPH na tieto služby.„Zamestnávatelia tak získali oveľa väčší priestor na tvorbu nových pracovných miest a zvyšovanie platov. Ani napriek tomu však pozície nedokážu obsadiť, a to práve v dôsledku akútneho nedostatku kvalifikovaných pracovníkov,“ vysvetľuje prezident AHRS.Nedostatok zamestnancov však netrápi len gastro a hotelierstvo. Zásadné problémy má aj slovenský priemysel či obchod, kde dnes podľa dostupných údajov chýbajú desaťtisíce ľudí. Asociácia preto vyzýva kompetentných, aby čím skôr prijali potrebné systémové opatrenia, ktoré otvoria domáci pracovný trh kvalifikovaným ľuďom zo zahraničia.„Akútny nedostatok kvalifikovaných zamestnancov nie je sektorová záležitosť, ale komplexný problém našej krajiny, v ktorého riešení vláda dlhodobo zlyháva. Je nevyhnutné, aby si budúca vláda ako jednu z priorít stanovila aj zmenu tohto nelichotivého stavu. Bez otvorenia pracovného trhu pre kvalifikovaných ľudí z tretích krajín, zmeny systému príplatkov či prepojenia stredných škôl s potrebami trhu práce to nepôjde,“ dodáva prezident AHRS.