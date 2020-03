BUDIŠ daruje minerály preťaženým operátorom tiesňových liniek. 12 000 ks fliaš minerálnej vody pokryje ich kompletný pitný režim

Poďakovanie a podpora vo forme potrebného pitného režimu

27.3.2020 (Webnoviny.sk) -"Súčasťou protiepidemických opatrení, ale aj vo vypätom období, je kvalitný spánok, pohyb, vyvážené stravovanie, najdôležitejší je však príjem minerálov a pravidelný pitný režim. Pracovníci na operačných centrách tiesňových liniek zažívajú dennodenný stres a veľký nátlak. Šokovalo ma, keď som čítal článok, že za 12 hodín prijali operátori na tiesňovú linku v Trnave až 480 telefonátov. Aj preto sme sa, okrem zásob pitného režimu do karanténnych centier a policajtom na kontrolných hraničných priechodoch, rozhodli podporiť aj operátorov tiesňových liniek závozom 12 000 ks 1,5l pramenitej vody Zlatá studňa a minerálnej vody Gemerka, ktorá má ideálny pomer magnézia a kalcia. Čoskoro doplníme pitný režim operátorov aj o minerálnu vodu Budiš a colový nápoj Afri cola." upresňuje Andrej Hronský, generálny riaditeľ BUDIŠ a. s.Nesmierna energia, odolnosť a veľké pracovné aj ľudské nasadenie všetkých ľudí v prvých líniách je obdivuhodná. Preto sa spoločnosť BUDIŠ a. s. rozhodla, že sa okrem zásob pitného režimu do karanténnych centier a policajtom na kontrolných hraničných priechodoch postará o pitný režim všetkých operátorov tiesňových liniek 112, 150 a 155, ktoré sa nachádzajú v 8 krajských mestách na Slovensku.Závoz minerálnych vôd Gemerka a pramenitých vôd Zlatá studňa zabezpečuje spoločnosť BUDIŠ a. s. operačným strediskám tiesňových liniek 112, 150 a 155 do Bratislavy, Trenčína, Trnavy, Nitry, Žiliny, Banskej Bystrice, Prešova a Košíc tento týždeň ako poďakovanie za ich odhodlanie, odvahu a extrémne nasadenie.Spolupatričnosť a akákoľvek pomoc sa počíta, pretože všetky činy, ktorými podporíme našich hrdinov, fungujú ako gestá nádeje, že pandémiu spoločne zastavíme. V týchto chvíľach preto dobre zvažujme a nevolajme na tiesňové linky, ak potrebujeme získať len všeobecné informácie o koronavíruse. Nevytvárajme zbytočný nápor a neblokujme linku pre ľudí, ktorí ju naozaj potrebujú a môže im ísť o život. Ak potrebujete získať informácie o koronavíruse, môžete volať na štátom zriadenú infolinku: 0800 221 234.Informačný servis