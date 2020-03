Mŕtvy turista v Tatrách mohol byť nakazený koronavírusom, telo sa podarilo zniesť do doliny (foto)

Pád turistu nahlásil jeho synovec

Záchranári vyzývajú na dodržiavanie karantény

27.3.2020 (Webnoviny.sk) - Telo slovenského turistu, ktorý neprežil pád zo štítu Vysoká sa podarilo zniesť do Bielovodskej doliny. Vo štvrtok v ranných hodinách sa Horská záchranná služba (HZS) v súčinnosti s Letkou ministerstva vnútra pokúsili o transport tela 53-ročného turistu slovenskej národnosti, ktorého bez známok života našli v pondelok pod severnou stenou Vysokej.„Vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky sa ani štvrtkový transport za pomoci leteckej techniky nepodaril. Na miesto nehody preto pozemne odišli piati záchranári horskej služby z Oblastného strediska Vysoké Tatry a traja príslušníci Bezpečnostno-operatívnej jednotky HZS,“ uvádzajú horskí záchranári na svojej stránke.Na mieste nehody pripravili telo turistu na transport a za pomoci lanovej techniky, spustov a následne snežného skútra so saňami sa im po ôsmich hodinách podarilo telo nebohého muža dopraviť k horárni v Bielovodskej doline, kde bolo odovzdané obhliadajúcemu lekárovi a polícii. U nebohého muža, ktorý má pozitívnu cestovateľskú anamnézu nie je jasné, či nebol nakazený koronavírusom.53-ročný muž spadol ešte v nedeľu zo štítu Vysoká. Telo bolo nájdené pod jeho severnou stenou. Pád v nedeľu bezprostredne nahlásil jeho 34-ročný synovec, ktorý na štít dorazil o chvíľu neskôr. Kým prvý turista zišiel dolu samostatne, po druhom bola rozbehnutá pátracia akcia.„Naďalej apelujeme na turistov, aby v tomto období zvážili akýkoľvek pohyb vo vysokohorskom prostredí. Dôrazne vyzývame turistov, aby dodržiavali nariadenú karanténu v prípade, že sa vrátili zo zahraničia, alebo sa u nich, alebo ich blízkych prejavili príznaky koronavírusu. Ak sa rozhodnete navštíviť hory, choďte maximálne vo dvojici, pre prípad, ak by bolo nevyhnutné poskytnutie pomoci, či kontaktovanie záchranárov. Odporúčame túry na nižšie položených turistických chodníkoch. Dodržujte uzáveru a prihliadajte na vývoj počasia a aktuálne poveternostné podmienky,“ zdôrazňujú záchranári na svojej stránke s tým, že v horskom teréne sú chodníky zľadovatelé, a hrozí riziko pošmyknutia.„Pre previaty sneh je terén extrémne nestabilný, takže miestami je ohrozenie lavínami na 1. stupni, a napríklad na protiľahlom svahu je to už lavínová štvorka. Je to veľmi rôznorodé a neodporúčame pohyb nad výškou 1500 metrov,“ uvádzajú záchranári.