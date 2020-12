Budova na Coburgovej v Trnave nebude slúžiť sociálne najslabším, zbúrajú ju

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.12.2020 (Webnoviny.sk) - Mesto Trnava zaplatí za zbúranie budovy na Coburgovej ulici viac ako 93-tisíc eur. V cene je zarátané aj vypracovanie potrebnej dokumentácie. Zákazku na búranie získala firma zo Šarišských Michalian, ktorá je registrovaným sociálnym podnikom. Trnava požaduje kompletné odstránenie dvojpodlažného a podpivničeného objektu vrátane základov.Mesto Trnava pritom začalo v roku 2018 s prestavbou budovy na Coburgovej 26-28 na zariadenie sociálnych služieb za takmer 600-tisíc eur. Stavebná firma však krátko po začatí prác pre nezhody s radnicou zo stavby odišla. Vedenie mesta si potom rekonštrukciu rozmyslelo a presadilo jej zbúranie. Samospráva vo volebnom období 2010 – 2014 investovala desaťtisíce eur do novej strechy a nových okien do asi storočnej stavby, ktorá pôvodne slúžila na bývanie.Teraz však tvrdí, že „daná budova nespĺňa svoju funkčnosť, nezodpovedá súčasným teplo-technickým normám, je zdevastovaná a rekonštrukciou by mesto predĺžilo jej životnosť o približne 20 rokov“.V budove malo byť umiestnené zariadenie sociálnych služieb s kapacitou 32 miest a útulok pre jednotlivcov s kapacitou 11 miest. Radnica projekt označila za svoju prioritu v rámci Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016 – 2020. Mestské Stredisko sociálnej starostlivosti teraz navrhuje na pozemku postaviť novú budovu.