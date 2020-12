Kybernetické útoky na úrady a firmy pripisuje Trump Číne, ide o mimoriadne vážnu hrozbu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.12.2020 (Webnoviny.sk) - Za kybernetickými útokmi na úrady federálnej vlády mohla stáť Čína a nie Rusko. Vyhlásil to v sobotu americký prezident Donald Trump . Dopad prienikov do informačných systémov kľúčových inštitúcií minimalizoval. Federálny úrad pre kybernetickú bezpečnosť ich pritom označil za mimoriadne vážnu hrozbu.„Kybernetický útok je oveľa väčší podľa falošných médií (fake news media) než v realite. Dostal som komplexné informácie a všetko je pod kontrolou,“ napísal na Twitteri Trump. K záležitosti sa vyjadril verejne vôbec po prvýkrát.„Mohla to byť (Čína)“, média o tom ale odmietajú diskutovať, pretože majú veľký strach, dodal Trump. Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo predtým v sobotu označil za vinníka Rusko. To, že do vládnych sietí prenikli Rusi, je podľa neho „dosť jasné“. Moskva akúkoľvek zodpovednosť odmieta.Americká vláda minulý týždeň potvrdila, že viaceré kľúčové úrady boli možno aj niekoľko mesiacov vystavené rozsiahlym kybernetickým útokom. Ich cieľom boli okrem iných ministerstvá financií, obchodu a energetiky, ale aj softvérový gigant Microsoft Spoločnosť Microsoft, ktorá pomáhala pri reakcii na kyberútok, tento týždeň informovala, že identifikovala viac ako 40 vládnych agentúr, think-tankov, mimovládnych organizácií a IT firiem, ktoré infiltrovali hackeri. Štyri z piatich obetí boli v Spojených štátoch, pričom takmer polovicu tvorili technologické spoločnosti. Hackeri mali ciele aj v Kanade, Mexiku, Belgicku, Španielsku, Veľkej Británii, Izraeli a Spojených arabských emirátoch.