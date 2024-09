Budova SNG má problémy so spodnou vodou a zateká zo strechy, Bittner skritizoval nedostatočne vyriešenú hydroizoláciu

Zateká aj do miestnosti so vzduchotechnikou

17.9.2024 (SITA.sk) - Budova Slovenskej národnej galérie (SNG) má v súvislosti so stúpajúcou hladinou Dunaja problém so spodnou vodou, ktorá presakuje v suteréne. Zároveň zateká zo strechy na viacerých miestach, niektoré steny sú mokré, budova je preto dočasne zatvorená. Vodu odčerpávajú od nedele popoludnia. Poškodené nebolo žiadne dielo."Stav Dunaja je ešte nad 900 centimetrov, momentálne odčerpávame spodnú vodu v objeme 25-tisíc litrov za hodinu. Len pre predstavu, olympijský bazén má objem 2,5 milióna litrov, to znamená, že za päť dní dokážeme odčerpať toľko vody, koľko sa zmestí do olympijského bazéna," povedal v utorok na tlačovej besede dočasne poverený riaditeľ Slovenskej národnej galérie Anton Bittner Preventívne pripravili aj vrecia s pieskom, ktoré sú prichystané pre prípad, že odčerpávanie vody už nebude stačiť. Cieľom je ochrániť techniku v suteréne. V súčasnosti zateká aj do miestnosti so vzduchotechnikou."Pred 22 rokmi musela pani Bajcurová zavrieť galériu. Vždy, keď Dunaj presiahol 750 centimetrov, musela SNG aspoň týždeň odčerpávať vodu. Prešlo 22 rokov, minulo sa 80 miliónov eur a sme tam, kde sme boli pred 22 rokmi," kritizoval Bittner veľkú rekonštrukciu, ktorá sa robila za bývalého vedenia galérie. Podľa neho nebola v rámci projektu dostatočne riešená hydroizolácia.Ako povedal, koncom roka 2022 prevzala galéria dielo ako dokončené, pričom už na Štedrý deň roku 2023 sa objavili prvé priesaky spodnej vody. Vtedy Dunaj kulminoval na hranici 750 centimetrov, suterén bol zatopený asi do výšky pol metra.Generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka na ministerstve kultúry Peter Lukáč uviedol, že je takmer isté, že dlhodobé fungovanie depozitu SNG v súčasnej budove nebude možné. Na ministerstve kultúry podľa neho v súčasnosti prebiehajú intenzívne debaty o tom, že bude nutné vybudovať nový systém komplexných decentralizovaných depozitov pre celý rezort kultúry.Spolu 1,8 milióna zbierkových predmetov sa podľa neho nachádza v nevhodných priestoroch po celom Slovensku. Slovenská národná galéria má však podľa neho aj ďalšie dva problémy – nedostatočné priestory, keďže má len 6 500 metrov štvorcových výstavnej plochy, a tiež vysokú energetickú náročnosť.Lukáč zdôraznil, že budova SNG spotrebuje tretinu nákladov na energie celého rezortu zo 60 budov múzeí, knižníc a podobne. Budúce generácie sa preto podľa neho budú musieť zaoberať otázkou, kde bude Slovenská národná galéria stáť, koľko by mala mať metrov štvorcových, ako by mali byť riešené depozity a akú by mala mať energetická náročnosť. Martina Šimkovičová na tlačovej besede poukázala na nevyhovujúce priestory Umelecko-dekoračných dielní (UDD) Slovenského národného divadla , do ktorých tiež zateká."Pani riaditeľka Ťapáková ma informovala o zlyhaní bývalého vedenia v súvislosti s Umelecko-dekoračnými dielňami. My sme na toto upozorňovali už v júni a v júli, keď sme o tom komunikovali s bývalým pánom riaditeľom. Tieto priestory sú absolútne nevyhovujúce, zateká tam, môže tam prísť ku kontaktu s elektrickou energiou a nemôžeme ohroziť ľudí na životoch," povedala.Ešte 17. júla SND informovalo, že po 104. divadelnej sezóne boli priestory UDD uvoľnené na rekonštrukciu a pracovné potreby presunuté do náhradných priestorov. UDD existujú 65 rokov, sídlia v komplexe budov na Mliekarenskej ulici v Ružinove. Budova ale po viac ako šiestich desaťročiach prevádzky nespĺňa hygienické, bezpečnostné, prevádzkové ani energetické štandardy."V nadväznosti na tento stav bolo jednou z prvých neumeleckých priorít manažmentu Mateja Drličku nájsť zdroje na rekonštrukciu UDD SND. Po takmer dvoch rokoch intenzívnej práce sa podarilo na tento účel získať finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR vo výške viac ako sedem miliónov eur a túto významnú investíciu tak zafinancovať bez záťaže štátneho rozpočtu SR," vysvetľuje tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková . Rekonštrukcia by mala byť ukončená v decembri budúceho roka.



Ministerstvo kultúry (MK) SR vyjadrilo znepokojenie nad stavom priestorov, do ktorých by sa mali presunúť UDD SND počas rekonštrukcie. Ako uviedla riaditeľka odboru komunikácie MK SR Petra Bačinská, rezort kultúry disponuje informáciami o tom, že tieto priestory nespĺňajú hygienické kritériá, a tiež neumožnia zamestnancom vykonávať prácu v dostatočnej kvalite.



"Generálny riaditeľ spolu s riaditeľom UDD Samuelom Rihákom sa po návšteve týchto priestorov vyjadrili, že po čiastočnej rekonštrukcii budú pre vykonávanie danej práce dostačujúce. Ministerstvo kultúry v budove vykonalo audit a kontrolu priestorov, na základe ktorých konštatuje, že priestory nie sú vhodné na vykonávanie práce umeleckých krajčírov, obuvníkov, čalúnnikov, zámočníkov, stolárov a strojových technikov," uviedla v júli Bačinská s tým, že predmetná budova je v súčasnosti používaná ako sklad, rezort kultúry tvrdí, že sú v nej plesne, vysoká vlhkosť a zateká tam voda

Bývalá riaditeľka SNG Alexandra Kusá odmieta obvinenia z podcenenia hydroizolácie objektu.

Procesy a detaily samotnej rekonštrukcie galérie mal na starosti stavebný dozor, upozornila. „Sama som do toho procesu fyzicky nevstupovala.“

Reagovala na obvinenia aktuálneho šéfa galérie Antona Bittnera, ktorý spoluzodpovednosť za problém so zatápaním priestorov galérie prisúdil svojej predchodkyni.

Podľa neho bola Kusá informovaná dvomi expertízami o nedostatočnej hydroizolácii. „Ja som do procesu fyzickej stavby aktívne nevstupovala, to riešil stavebný dozor. Je jednoduché overiť v centrálnom registri zmlúv, či si SNG niečo objednávala, a v stavebnom denníku, či sa niečo rušilo,“ uviedla Kusá.

Je tiež presvedčená, že budova je po rekonštrukcii odolnejšia voči problémom so spodnou vodou.

„Škoda, že tlačovka nebola v priestoroch SNG, bolo by zrejmé, že tam k žiadnym škodám ani len na úrovni opravy maľovky nedošlo. Na spodnú vodu sú v suterénoch pripravené zberné kanále, ktoré sa odčerpávajú. Je to bežná súčasť prevádzky budovy. Extrémne počasie prináša nové výzvy, myslím si, že naša budova skvele obstála,“ uviedla.

Za utorkovou tlačovou konferenciou ministerstva vidí snahu dočasne povereného riaditeľa nájsť za každú cenu zámienku pre tvrdenie o krízovej situácii v SNG.

Dočasne poverený riaditeľ SNG na utorkovej tlačovej konferencii spolu so zástupcami ministerstva kultúry upozornil, že vyše 20-ročná rekonštrukcia SNG nevyriešila a ani nezlepšila problém so spodnou vodou a rizikom zatekania budovy.

Svoju predchodkyňu viní z toho, že toto riziko podcenila a nezariadila dostatočné preventívne opatrenia pri modernizácii budovy.

