Slovenským kandidátom na Oscara je film Ema a smrtihlav

Slovenským národným kandidátom pri 97. udeľovaní ceny americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) bude historická dráma Ivety Grófovej Ema a smrtihlav. Rozhodla o tom Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA), ktorá každoročne vyberá kandidáta na Oscara za Slovensko.





"Členstvo SFTA tento rok vyberalo spomedzi desiatich prihlásených filmov," uviedla manažérka Perla Žinčíková. Dodala, že víťazný film bol prvýkrát v histórii ohlásený na filmovom festivale Cinematik v Piešťanoch počas jeho záverečného ceremoniálu.Za film o holokauste hlasovalo 111 členov SFTA. Riaditeľka akadémie Katarína Krnáčová podotkla, že tento rok zaznamenali rekordný počet hlasov. "Medzi filmami, ktoré skončili na prvých troch miestach, bol rozdiel len niekoľko hlasov, dokonca o víťazovi rozhodol iba jeden," prezradila Krnáčová.Porota, ktorú tvoria všetci členovia SFTA, vyberala spomedzi desiatich prihlásených diel, pričom hlasovanie muselo prebehnúť v súlade s podmienkami AMPAS. Pred samotným hlasovaním mali akademici k dispozícii všetky prihlásené filmy na bezpečnej online platforme.Víťazná snímka Ema a smrtihlav vznikla ako adaptácia knižnej novely spisovateľa Petra Krištúfka, ktorý sa pre tragickú nehodu nedožil zrežírovania vlastnej látky. Režijného vedenia filmu sa napokon zhostila oceňovaná režisérka Iveta Grófová.Dej filmu sa odohráva v období vojnového Slovenského štátu, kde maďarská krajčírka Marika prišla o prácu a odchádza z Bratislavy, aby sa mohla vrátiť do domu po svojom manželovi v slovensko-maďarskom pohraničí. Vo vojnovom Slovenskom štáte to vrie. Česi už boli vyhnaní z krajiny, Židia sú deportovaní a Marika so svojím maďarským pôvodom to tiež nemá ľahké. Navyše, v jej stodole sa pred nacistami a gardistami schováva židovský chlapec. Ako osamelá žena púta pozornosť kapitána Hlinkovej gardy aj nemeckého nacistického dôstojníka.V hlavných úlohách účinkujú Alexandra Borbély, Milan Ondrík a Nico Klimek.