Budova v Rači je administratívna a nemôže sa využívať na ubytovanie policajtov, tvrdí Saková (video)

5.5.2023 (SITA.sk) - Budova v Rači, ktorú zamenil rezort vnútra za ubytovacie zariadenie Saratov, sa nemôže využívať na ubytovanie policajtov, pretože je vedená ako administratívna budova.Tvrdí to podpredsedníčka opozičnej strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Denisa Saková , ktorá sa opiera o vyjadrenie starostu Rače Michala Drotována „Starosta uviedol, že trvajú na tom, aby sa dodržiaval účel stavby,“ poukázala Saková a zdôraznila, že v kancelárskej budove nemôžu byť legálne ubytovaní policajti.Ako pokračovala, minister vnútra Roman Mikulec OĽaNO ) vo štvrtok na tlačovej konferencii deklaroval, že cena zodpovedá tomu, že bývalá budova AB Kozmetika v Rači má vybavené izby, do ktorých sa policajti môžu rovno nasťahovať.„V zámennej zmluve, ktorú podpísal minister, nie je žiadna zmienka o hnuteľnom majetku. Budovu môže štát vymieňať iba za budovu,“ hovorí Saková.Doplnila, že stoličky, postele, skrine a iný hnuteľný majetok môže štát podľa zákona vymieňať iba za iný hnuteľný majetok.„Preto budem cez zákon o slobodnom prístupe k informáciám požadovať od ministerstva vnútra jednotlivé znalecké posudky, ktoré boli urobené na získanú budovu v Rači, ale aj znalecký posudok, ktorý robilo ministerstvo na budovu Saratov, a tiež posudok, ktorý sme robili ešte za čias môjho ministrovania v roku 2019,“ skonštatovala.Mikulec vo štvrtok uviedol, že za vlády Roberta Fica Smer-SD ) a Petra Pellegriniho (Hlas-SD) bola ubytovňa Saratov v Dúbravke v stave, že ju hygiena musela zatvoriť, neskôr vyhorela.Okrem toho bola v tak dezolátnom stave, že ohrozovala občanov. Minister vysvetlil, že urobili všetko pre to, aby v súlade so zákonom transparentne zamenili spomínanú budovu za 50 pekných apartmánov pre potreby Policajného zboru . Investičný dlh na budovách Ministerstva vnútra SR je podľa neho v rozmedzí 300 až 400 miliónov eur.Mikulec povedal, že ak by si Denisa Saková bola dobre vykonávala svoju funkciu ministerky vnútra a nevyhovárala sa na krátkosť funkcie v podobe 23 mesiacov, mohla niečo urobiť, no neurobila nič.Rezort vnútra podpísal zámennú zmluvu ubytovne Saratov s kapacitou približne 450 lôžok za 49 menších apartmánov a jeden väčší apartmán. V priemere majú od 15 do 18 metrov štvorcových a cena za meter štvorcový je podľa znaleckého posudku 6 200 eur.