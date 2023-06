Buďte hrdinkou svojho vlastného príbehu s limitovanou kolekciou BE SHERO

Kolekcia, ktorá dokonale cíti silu žien a svojim posolstvom ich motivuje

Kúsky plné emócií a rebélie

Ukážte, že ste aj vy SHERO!

14.6.2023 (SITA.sk) -Kamera, akcia! SHEROes vo všetkých tvaroch a veľkostiach sú v centre pozornosti. Ich sila sa odráža v ich charaktere, zručnostiach, talente. Hoci im život napísal rôzne scenáre a prekvapivé momenty, zachovávajú si chladnú hlavu, snažia sa zostať sami sebou a zamerať sa na svoj cieľ. "Každá kolekcia od Answear.LAB je príbehom o ženách, ktoré sa prostredníctvom módy venujú dôležitým témam, inšpirujú a motivujú. Tentokrát povzbudzujeme ženy nahlas a jasne, aby vzali veci do vlastných rúk a verili vo vlastnú silu. Kolekcia BE SHERO je chválou nezávislosti, žitia života podľa vlastných podmienok, ženskej sily, s ktorou môžeme meniť svet a konať, pričom zostávame sami sebou," hovorí Aga Wojnicka, koordinátorka špeciálneho projektu v ANSWEAR.com.SHERO je hviezdou svojho života, hrdinkou, ktorá nesedí nečinne a ľutuje sa. Nedovolí, aby s ňou ľudia zle zaobchádzali. Nedovolí, aby jej iní diktovali, čo má robiť alebo ju súdili. Ak spadne, postaví sa a ide ďalej. Má kontrolu nad svojím životom a môže dosiahnuť čokoľvek, o čom sníva. Aj vy môžete byť ako ona.Buďte hrdinkami! Buďte autentické, neberte sa príliš vážne a nikdy nezabudnite na svoje korene. Návrhy obsiahnuté v kolekcii BE SHERO sú venované individualistkám, ktoré sú verné svojim hodnotám a štýlu. Autorky kolekcie hľadali inšpiráciu medzi ženami, ktorých sila charakteru a vôle im umožnila byť vždy samy sebou. Rosa Parks, Coco Chanel, Georgia O‘Keefe, Simone de Beauvoir zasvätili svoje životy tomu, aby sa svet stal nádherným miestom. Boli to húževnaté vizionárky s originálnym štýlom a presvedčením. Preto sú skutočnými SHERO a vzormi pre budúce generácie žien.Kolekcia BE SHERO nemá núdzu ani o súčasné hrdinky. Svedčí o tom aj spolupráca s Magdalénou Pankiewicz – ilustrátorkou, ktorá dokonale cíti silu žien. Jej práce ilustrovali v článkoch a v knižných publikáciách o ženskej problematike a teraz sa objavujú na tričkách, ktoré sú súčasťou BE SHERO. Pre kolekciu vytvorila 5 farebných umeleckých grafík, ktoré vyžarujú ženskú silu."V mojich ilustráciách je vždy najdôležitejšia žena, jej svet a celá škála jej emócií. Preto sa inšpiráciou pre ilustrácie Answear.LAB stala moderná rebelka. A hlavne jej povaha rebelskej, sebavedomej, vediacej, čo očakáva od života. Chcela som, aby táto séria motivovala mladú generáciu dievčat, aby konali a dali seba na prvé miesto, a aby mali pocit, že všetky tvoríme jednu komunitu Rebel Girls," hovorí Magdaléna Pankiewicz.Kolekcia BE SHERO spája všetky sebavedomé ženy aj na Slovensku, ktoré si veria a svoj život majú pevne v rukách – Janka Topánka, Ivanka Antal, Petra Slamková, Lauren, ale aj Saša Gachulincová sú obrazom ženskej sily, originality a sebahodnoty. Každá z nich je autentická, odvážna a hravá – rovnako ako kúsky z kolekcie.Buďte svojské, ukážte svoju osobnosť a nechajte svoj štýl vyniknúť aj na festivale Colours of Ostrava. "Či ste rebelky alebo romantické duše, v ANSWEAR zóne môžete 19. až 22. júla ukázať svoju autenticitu, odvahu a nadhľad ako správne hrdinky. V zóne naberiete dávku inšpirácie z kolekcie Answear.LAB, vychutnáte si osviežujúce drinky a nebude chýbať ani zábava v podobe rôznych aktivít či kolotoča šťastia, kde môžete vyhrať zaujímavé ceny,” hovorí Nicole Groesslová, country manažérka pre Slovensko a Česko.Dlhé šaty zvýrazňujúce siluetu, košele a množstvo ďalších kúskov z novej BE SHERO kolekcie nájdete v módnom e-shope Answear.sk Informačný servis