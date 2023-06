Zákaz mien v názvoch strán nie je v súlade s ústavou, rozhodol Ústavný súd

Bývalý prezident novelu vetoval

Zamedzenie dojmu vlastníctva jednou osobou

14.6.2023 (SITA.sk) - Ustanovenie zákona o politických stranách a politických hnutiach, podľa ktorého názov strany alebo jej skratka nesmie obsahovať meno alebo priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo členom prípravného výboru strany, nie je v súlade s ústavou SR. Rozhodol o tom Ústavný súd SR na neverejnom zasadnutí pléna.Návrh na posúdenie novely zákona účinnej od januára 2019 podala ešte v tom istom roku skupina 31 opozičných poslancov. Poslanci kritizovali viaceré aspekty novely, vo zvyšku im však ÚS SR nevyhovel.Bývalý prezident Andrej Kiska opakovane nepodpísal novelu zákona o politických stranách a politických hnutiach schválenú poslancami ešte na jeseň 2018.Účelom novely bolo zaviesť novú reguláciu pre voľby do NR SR Európskeho parlamentu . Zaviedla podmienku pre kandidujúce strany, aby strana, ktorá chce ísť do volieb, mala stanovený minimálny počet orgánov a členov orgánov strán.Zo zákona má každá strana mať revíznu komisiu, rozhodcovský orgán a výkonný orgán (predsedníctvo). Okrem toho je ako najvyšší stranícky orgán definovaný snem. Strany, ktoré chcú kandidovať do NR SR alebo Európskeho parlamentu, musia okrem zoznamu kandidátov a volebnej kaucie predložiť aj zoznam počtu členov strany.Podľa schválených zmien meno člena štatutárneho orgánu strany nemohlo byť v jej názve. Cieľom tejto zmeny bolo zamedziť, aby bol u voličov vyvolávaný dojem vlastníctva politickej strany jedinou osobou.