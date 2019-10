BUĎTE OBOZRETNÍ: ÚVZ varuje pred touto nebezpečnou kozmetikou

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR opäť varuje pred nebezpečnou kozmetikou. Ide o henu – čiernu farbu na vlasy, tri farby na tetovanie, štyri zubné pasty, šampón a sprchové gély a dva výrobky na bielenie pokožky. Nebezpečné sú tiež zubné štyri zubné pasty, a to Professional Toothpaste, Denta Care Toothpaste, Apatite Newchito Plus-1 Toothpaste a Apatite Whitening Toothpaste značky Apatite z Kórey. V týchto výrobkoch sa nachádza látka Aminocaproic acid. Rizikom pre spotrebiteľov je, že látka patrí medzi hemostatiká, teda látky používané v medicíne na zvýšenie zrážania krvi. Foto: TASR/ÚVZ SR Foto: TASR/ÚVZ SR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. októbra (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR opäť varuje pred nebezpečnou kozmetikou. Ide o henu – čiernu farbu na vlasy, tri farby na tetovanie, štyri zubné pasty, šampón a sprchové gély a dva výrobky na bielenie pokožky.upozornil hlavný hygienik SR Ján Mikas.Nebezpečná môže byť čierna farba na vlasy Premium Quality Henna Powder značky Mayuri Henna z Indie. Vo výrobku sa nachádza látka p-phenylenediamine, ktorá nie je uvedená v zozname zložiek a chýbajú tiež bezpečnostné upozornenia na ňu. Zistený bol tiež prekročený limit mikroorganizmov.ÚVZ varuje tiež pred troma farbami na tetovanie. Dve z nich sú značky Intenze pôvodom z USA, konkrétne Bright Sunshine Tattoo a druhá je Mahoney Gangster Grey Dark and Lovely Tattoo. Tretia nebezpečná farba nesie názov Nuclear Green Tattoo značky Eternal Ink, rovnako z USA. Vo všetkých troch výrobkoch boli zistené látky o-Toluidine, Anisidine a prekročené množstvo polycyklických aromatických uhľovodíkov.Nebezpečné sú tiež zubné štyri zubné pasty, a to Professional Toothpaste, Denta Care Toothpaste, Apatite Newchito Plus-1 Toothpaste a Apatite Whitening Toothpaste značky Apatite z Kórey. V týchto výrobkoch sa nachádza látka Aminocaproic acid. Rizikom pre spotrebiteľov je, že látka patrí medzi hemostatiká, teda látky používané v medicíne na zvýšenie zrážania krvi.ÚVZ varuje aj pred šampónom a tromi sprchovými gélmi značky Bevola z Nemecka. Vo výrobkoch bol zistený zvýšený počet mikroorganizmov Pluralibacter gergoviae. Varovania ÚVZ sa tiež týkajú dvoch výrobkov na bielenie pokožky. Jedným z nich je Brightening lotion značky Radiant Glow botanical zo Spojeného kráľovstva, druhým Lightening body lotion (Lait eclaircissant) značky Fair and White z Francúzska. Výroby totiž obsahujú látku hydroquinone, ktorá je určená len na profesionálne použitie a môže sa požívať iba do výrobkov na nechtový dizajn. Spotrebiteľom môže výrobok spôsobiť kožné alergie.