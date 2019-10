J&T chce rozvíjať električkovú trať v Bratislave

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 30. októbra (TASR) – Developer J&T Real Estate plánuje významne prispieť na projekt novej električkovej trate v Bratislave v zóne Chalupkova, ktorá má podľa rozhodnutia hlavného mesta viesť cez Pribinovu a popred novú budovu Slovenského národného divadla (SND). Ďalší dvaja najväčší developeri v tomto území - HB Reavis a Penta - však nateraz jasné áno spolufinancovaniu výstavby trate nehovoria, diskusii s mestom sa však nevyhýbajú. Investori tak pre TASR reagovali na slová primátora Bratislavy Matúša Valla, ktorý vyhlásil, že mesto bude od týchto troch developerov chcieť peniaze na novú električkovú trať.Rozhodnutie zástupcov hlavného mesta vybudovať električkovú trať v novom centre Bratislavy J&T Real Estate víta.povedal pre TASR výkonný riaditeľ spoločnosti Pavel Pelikán. J&T Real Estate má v tesnej blízkosti navrhovanej trate na Pribinovej svoje investície a pred rokom práve tento developer navrhoval hlavnému mestu nový električkový okruh, ktorého trasa by mala viesť aj popred nové SND.podotkol Pelikán.Developer HB Reavis, ktorý na Mlynských nivách stavia novú autobusovú stanicu a v okolí má ďalšie svoje investičné projekty, reagoval, že do rekonštrukcie infraštruktúry na ulici Mlynské nivy, ktorá bola vyše 40 rokov zanedbávaná, ako aj do rekonštrukcie v priľahlom okolí, investuje 40 miliónov eur.povedal pre TASR generálny riaditeľ HB Reavis pre Slovensko René Popík. Podotkol, že s navrhovaným riešením novej električkovej trate v zóne Chalupkova, ako aj s celkovou víziou komplexného riešenia dopravy, sa oboznámia.podotkol.Penta Investments, ktorej Penta Real Estate stojí za projektom Sky Park, rešpektuje rozhodnutie magistrátu o schválenom variante trasovania budúcej električkovej trate. Developer však podotýka, že už v súčasnosti, v rámci poplatku za rozvoj, prispieva na vyvolané investície v okolí jej projektov aj na dopranú infraštruktúru.povedal pre TASR hovorca Penta Investments Gabriel Tóth.Primátor Vallo v utorok (29. 10.) oznámil, že budúca električková trať v prudko rozvíjajúcej sa bratislavskej zóne Chalupkova povedie popred novú budovu SND po Pribinovej ulici.vyhlásil.