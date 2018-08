BUĎTE OPATRNÍ: Pyramídové podvody sú opäť v kurze. Takto fungujú

Ilustračná foto. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Bratislava 23. augusta (TASR) – Spotrebitelia by mali byť obozretní, ak ich láka investícia s neuveriteľne vysokým výnosom. Ak sa chcú o investičnej príležitosti dozvedieť viac a spoločnosť je ochotná informácie poskytnúť len v prípade zaplatenia členského poplatku, vstupnej investície alebo za odporúčanie svojim známym, môže ísť o pyramídový podvod. Pred takýmito praktikami varuje Národná banka Slovenska (NBS).Ľudia by si mali dávať pozor, ak sľubuje investičná ponuka príliš veľké zhodnotenie.odporúča ľuďom regulátor.Dobré je, ak si spotrebiteľ danú spoločnosť vždy preverí, či je subjekt pod dohľadom NBS a či má povolenie na podnikanie v danej oblasti. Dá sa tak urobiť na webovej stránke národnej banky, ktorá zverejňuje aj upozornenia.odporúča ľuďom NBS.Pyramídové schémy fungujú na princípe, že peňažné prostriedky, ktoré človek investuje, slúžia najmä na to, aby boli vyplatené tým, ktorí peniaze vložili skôr a čakajú zhodnotenie investície.vysvetľuje národná banka.Ak sa spotrebiteľ stal obeťou takejto pyramídy, má viacero možností, ako si pomôcť. Potrebné je obrátiť sa priamo na políciu alebo prokuratúru a tiež to oznámiť aj samotnej NBS.doplnila NBS.Regulátor spotrebiteľom odporúča, aby si nikdy neuzatvárali zmluvu na finančný produkt alebo službu, ako napríklad pôžičku, poistenie, investíciu, sporiaci produkt, dôchodkové sporenie, inak ako prostredníctvom subjektu, ktorý má na svoju činnosť povolenie. Okrem toho by si mali zvážiť, či sú ochotní podstúpiť riziko, že prídu o všetky vložené peňažné prostriedky, ak investujú cez neznámu spoločnosť.Ľudia by si tiež mali dopriať dostatok času na rozmyslenie.upozornila NBS s tým, že takéto investície nie sú kryté Garančným fondom investícií a ak napríklad spoločnosť zanikne, k svojim peňažným prostriedkom sa človek pravdepodobne nikdy nedostane.dodala NBS.