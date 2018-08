Foto: Farmár Fest 2018 Foto: Farmár Fest 2018

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. augusta (OTS) - Cieľom organizátorov je predstaviť verejnosti výsledky práce našich poľnohospodárov, chovateľov, farmárov, spracovateľov i drobných remeselníkov a poďakovať sa za ich záslužnú prácu, ktorú vykonávajú denno-denne bez ohľadu na počasie, piatok či sviatok, deň či noc.Špecializované chovateľské zväzy pripravia pre návštevníkov divácky atraktívne predvádzanie až šiestich národných plemien oviec a kôz, prezentáciu hovädzieho dobytka, drobnochovu a králikov. Predstavia aj výnimočného barana, ktorý si zahrá v pokračovaní novej legendárnej rozprávky Perinbaba. Títo naslovovzatí odborníci sú pripravení poskytnúť všetkým záujemcom odborné rady a podeliť sa so svojimi skúsenosťami. Počas celého podujatia budú môcť návštevníci hlasovať za najkrajšie zviera Farmár Festu v kategóriách ako hovädzí dobytok, drobnochov a ovce a kozy. Výrobu tradičnej slovenskej bryndze, hrudkového syra a syrových korbáčikov divákom priblíži Štefan Črep, predseda Svojpomocného podielnického družstva poľnohospodárov Lužňan v Liptovskej Lúžnej. Ani miestni bačovia sa nenechajú zahanbiť. Zastupovať ich bude Paľo Bača z Hniezdneho, ktorého meno nesie miestny salaš s vlastným odchovom ošípaných, hovädzieho dobytka a oviec.V priestoroch Nestville Parku bude opäť prebiehať Tradičný trh zameraný predovšetkým na prezentáciu a propagáciu pravých slovenských výrobkov od regionálnych producentov. Návštevníci budú môcť nielen ochutnať, ale aj odniesť si domov tie najkvalitnejšie, najvoňavejšie a najčerstvejšie výrobky počnúc domácim pečivom, cez mäsové výrobky, syry, korbáčiky, včelie produkty až po údené pstruhy. V ponuke bude aj pastovaný med špičkovej kvality, ktorý na tohtoročnom Agrokomplexe v Nitre vyhral 1. miesto v kategórií pastovaný med. Tradičné remeslá budú prezentovať zruční výrobcovia z nášho okresu. Tešiť sa môžete na ukážky z tkáčskej a kováčskej dielne, pletenia košíkov, šitia krojov či výrobu včelích a drôtených produktov. Pre zvedavcov, malých i veľkých, bude pripravená výstava najmodernejšej poľnohospodárskej techniky - traktorov, sejačiek, postrekovačov, vlečiek. Vďaka expozícii liehovarníctva a tradičných ľudových remesiel, ktorá je súčasťou areálu Nestville Park-u, sa záujemci môžu presunúť v čase a spoznať ako, v akých podmienkach a s akými nástrojmi a mechanizmami naši predkovia, dedovia či otcovia dorábali chlieb náš každodenný. V tento deň bude prehliadka expozície a rafinérie na výrobu liehu prístupná pre verejnosť s 50-percentnou zľavou.O dokonalý zážitok sa počas Nestville Rodeo Show postarajú dvadsiati jazdci na koňoch, ktorí si zmerajú svoje sily v atraktívnych disciplínach ako prestrelka, gate, race či cattle penning. Budete tiež svedkami exkluzívneho akrobatického vystúpenia jazdcov na cválajúcich koňoch z klubu Lieskovany. Podujatie slávnostne otvorí krojovaný sprievod dožinkovým vencom. Na festivalovom pódiu vás zabaví domáca kapela Úsvit, tento raz s country repertoárom; folklórny súbor Ľubovňan; bratislavské trio The Cellmates a v závere privíta svojich fanúšikov obľúbená prešovská kapela Heľenine oči.Podujatie bude spestrené zaujímavým detským programom, ktorý pre nich čaká v čokoládovom kráľovstve Nestville Chocolate, kde po sladkom pokušení ich smäd uhasia ovocné šťavy Fruxi Fresh. Najmenších účastníkov určite poteší aj jazda na poníkoch, najmodernejších traktoroch po areáli Nestville Parku a samozrejme aj rôzne zaujímavé súťaže. Sladká odmena je pripravené pre všetkých - nielen pre úspešných, ale i tých, ktorí naberú odvahu a pokúsia sa zdolať pripravené úlohy.Veríme, že nové podujatie na farmársku nôtu v našom regióne s bohatým kultúrnym programom zaujme všetkých návštevníkov a každý si na ňom nájde to svoje naj.Príďte si vychutnať pravú farmársku atmosféru a podporiť prácu našich poľnohospodárov a spracovateľov v sobotu 1. septembra 2018 do Nestville Parku! Tešíme na Vás.