BUĎTE TRPEZLIVÍ: Na viacerých cestách po Slovensku sa vytvárajú kolóny

Bratislava 31. októbra (TASR) - Zhustená premávka pred sviatkami spôsobuje komplikácie na viacerých cestných ťahoch. O konkrétnych úsekoch informuje Zelená vlna RTVS.uvádza na twitteri. Upozorňuje tiež na to, že Národná diaľničná spoločnosť v dôsledku vytvárania kolón priebežne uzatvára tunel Horelica smerom zo Žiliny do Čadce.pridáva Zelená vlna ďalšiu správu zo severu Slovenska. Výrazne sa zdržia aj autá na rýchlostnej ceste R1 v smere do Nitry, pri Bábe sa stala nehoda a blokovaný je ľavý pruh.