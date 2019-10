Zástupcovia Združenia K8 sa zhodli na potrebe zvyšovania daní

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 31. októbra (TASR) – O dosahoch legislatívnych zmien na samosprávy, ako aj o aktuálnych politických a ekonomických témach rokovali vo štvrtok v Prešove zástupcovia Združenia K8, ktoré tvoria primátori krajských miest. Zhodli sa na potrebe zvyšovania sadzieb miestnych daní a poplatkov, aby vykryli deficity v rozpočtoch miest.Mestá podľa ich slov čoraz viac pociťujú dôsledky pribúdajúcich opatrení, ktoré štát prenáša na samosprávy. Okrem chodníkovej novely ide o obedy zadarmo, zvýšenie nezdaniteľnej časti príjmu fyzických osôb, novelu o základných požiadavkách na bezpečnosť detských ihrísk a tiež novelu zákona o sociálnych službách.povedala po rokovaní primátorka Prešova Andrea Turčanová.Verí, že mestskí poslanci budú zvyšovaniu naklonení. Cestou ďalšieho úveru totiž radnica nechce ísť. Ak by zvýšenie neschválili, mesto bude podľa jej slov fungovať vo veľmi obmedzenom režime. O koľko sa zvýšia dane a poplatky, Turčanová nepovedala. Pri odpade to bude podľa jej slov najradikálnejšia zmena, kde plánujú zvýšenie z približne 20 eur na 29 eur. "skonštatovala primátorka Prešova.Podľa primátora Nitry Mareka Hattasa v súvislosti so schválenými zákonmi NR SR výpadok v rozpočte mesta predstavuje sumu 4 milióny eur.povedal Hattas s tým, že podporu v poslaneckom zbore má.priblížil primátor Trenčína Richard Rybníček s tým, že návrh zvýšenia miestnych daní predstavuje v priemere 35 percent a v prípade poplatkov za odpad desať percent." dodal Rybníček.Novým predsedom Združenia K8, ktorého vo štvrtok zvolili zástupcovia krajských miest, bude primátor Trenčína Richard Rybníček a jeho podpredsedom bude primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.