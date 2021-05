Buďte v kuchyni fresh & tasty: inšpirujte sa rýchlymi receptami od Lukáša Hejlíka

Melónový šalát



200 g čerstvého smotanového syra



200 ml smotany na šľahanie (40%)



Soľ



cca 600 g guličiek, najlepšie z rôznych druhov melónu



6 plátkov prosciutta







30 ml (2 lyžice) panenského olivového oleja



1 lyžica medu



šťava z 1/2 citróna



2 veľké hrste bazalkových lístkov + pár lístkov na ozdobenie



1 lyžica píniových orieškov, opražených nasucho



soľ







v mise ušľaháme smotanu dotuha. Zľahka, po častiach, do nej zapracovávame smotanový syr, spojíme ich do nadýchaného dipu



dip rovnomerne rozdelíme do pohárov a necháme vychladiť



na pesto rozmixujte bazalku, opražené píniové oriešky a olivový olej. Pridáme podľa chuti med, soľ a citrón



následne vydlabeme melónové guličky



naservírujeme ich do pohárov na dip, následne pridáme pesto a plátky šunky



na záver ozdobíme bazalkou





Rýchly jarný šalát



2 hrste poľníčka



8 ks zelenej špargle



hrsť bulguru



1 mozarella



8 plátkov sušenej šunky



5 jahôd



pol malej cukety



olivový olej



citrón



semiačka







pripravíme si bulgur. Prepláchneme ho a v pomere 1:2 (bulgur: voda) dáme variť



na panvici si rozohrejeme trocha olivového oleja a orestujeme špargľu a cuketu (špargľu odsekneme cca 2 cm odspodu a spodky jemne očistíme)



ďalej si na plátky nakrájame jahody, pridáme ich na záver



do misky si pripravíme poľníček, pridáme bulgur, zeleninu, nakrájanú mozarellu a pridáme sušenú šunku



dochucujeme citrónom, soľou



nakoniec posypeme semiačkami





Variácie pomazánok

Avokádová:



avokádo



kozí syr (žervé)



mladá cibuľka



citrón



soľ







avokádo si vylúpneme a popučíme, pridáme kozí syr, nasekanú mladú cibuľku aj so zelenou časťou



pridáme citrónovú šťavu a dosolíme.







mrkva



cesnak



tvrdý syr



žervé



soľ







mrkvu si nastrúhame najemno, pridáme žervé a najemno nastrúhaný tvrdý syr



pridáme pretlačený cesnak podľa chuti a dosolíme





