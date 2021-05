Jankovská dostala od Bödöra mobilný telefón, podľa sudcu to nebolo nezištné gesto

Jankovská nebola jediným vysokým úradníkom

Návštevy údajne potvrdil Makó

6.5.2021 - Obvinený nitriansky podnikateľ Norbert Bödör daroval obvinenej bývalej štátnej tajomníčke ministerstva spravodlivosti Monike Jankovskej telefón. Podľa sudcu Špecializovaného trestného súdu Jána Buvalu mohlo ísť o trestný čin korupcie, hoci nitriansky oligarcha je v kauze Dobytkár stíhaný len za pranie špinavých peňazí. Upozornil na to spravodajský portál Aktuality.sk „Svedčí to o sklonoch obvineného Xxxxxxx (Norberta Bödöra, pozn. redakcie) o odlišnom vnímaní finančných plnení či poskytovaní ,darov‘. Ani u úspešných podnikateľov nemožno predpokladať, že darovanie veci v hodnote niekoľko sto eur osobe činnej vo verejnej funkcii je natoľko zanedbateľné, aby s tým neboli sledované iné zištné ciele,“ napísal sudca Buvala, ktorý rozhodoval o žiadosti Norbeta Bödöra o prepustenie z väzby.Portál zdôraznil, že Monika Jankovská nebola jediným vysokým úradníkom s kontaktom na Norberta Bödöra. Ona sama podľa sudcu potvrdila, že bola pri stretnutí oligarchu s vtedajším štátnym tajomníkom. Podľa informácií portálu šlo o druhého muža ministerstva pôdohospodárstva Antona Stredáka (Smer-SD).„Práve tento ministerský úrad má pritom pod palcom Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA), ktorá zohrala kľúčovú úlohu v korupčnej pyramíde z agrodotačnej kauzy,“ vysvetlil spravodajský portál. Návštevy nitrianskeho oligarchu v Stredákovej kancelárii údajne potvrdil aj bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó, ktorý spolupracuje s políciou.Sudca Buvala pri posudzovaní žiadosti Norberta Bödöra o prepustenie z väzby upozornil, že počas obhliadky kancelárie bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika „boli nájdené listiny týkajúce sa obvineného v kauze Dobytkár, pričom je zrejmé, že tieto nesúviseli s výkonom prokurátorského dozoru“. Podľa informácií portálu by malo ísť o kópiu uznesenia o vznesení obvinenia Norbertovi Bödörovi, Petrovi Kubovi a Ľubomírovi Partikovi vrátane návrhov na väzbu a ich odôvodnenia.