Budú Bratislava a Riga hostiť MS v hokeji 2021? Čoskoro by mohlo padnúť konečné rozhodnutie

Pomohol nátlak federácií i sponzorov

Lotyšško verí, že zorganizujú šampionát sami

1.2.2021 (Webnoviny.sk) - Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) by už v utorok mohla potvrdiť Bratislavu ako spoluorganizátora tohtoročných majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji po boku lotyšskej Rigy. Šampionát sa uskutoční od 21. mája do 6. júna.Pôvodne ho mal s lotyšskou metropolou hostiť aj bieloruský Minsk, no v prvej polovici januára sa IIHF rozhodla odobrať Bielorusku právo hostiť svetovú hokejovú elitu. Stalo sa tak aj na základe tlaku od národných federácií aj veľkých sponzorov.Keďže Riga nedisponuje aj druhou halou s potrebnými špecifikáciami, aby šampionát hostila sama, medzinárodná federácia musela narýchlo hľadať záskok. Okrem Bratislavy bol v hre aj dánsky Herning.Ako informuje ruský web Championat.com s odvolaním sa na švajčiarsku stránku Watson.ch, špeciálna pracovná skupina odporučí Rade IIHF práve Bratislavu ako druhé dejisko MS 2021. Zasadnutie Rady IIHF by sa malo uskutočniť už v utorok 2. februára.Zaujímavosťou je, že v Bratislave sa konali aj zatiaľ ostatné seniorské MS v hokeji. V máji 2019 hlavné mesto SR organizovalo šampionát spolu s Košicami. Rovnaká dvojica slovenských miest hostila MS aj v roku 2011. Slovensko sa na najbližších MS predstaví v A-skupine s Ruskom, Českom, Švédskom, Švajčiarskom, Dánskom, Veľkou Britániou a Bieloruskom.Lotyšská strana však verí, že môže organizovať šampionát aj sama. Rigu v ostatných dňoch navštívila delegácia IIHF aj Infrontu, aby zhodnotili podmienky v krajine, najmä v súvislosti s druhou arénou.Okrem Riga Areny ponúkli na zápasy aj Olympijské športové centrum a na tréningy nový štadiónik Daugava priamo v Rige. Podľa webu Diena.lv už Herning nie je v hre o šampionát a bude to práve Riga, ktorá privíta všetky súboje MS 2021.