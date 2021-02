Video: Fantastická Petra Vlhová skončila druhá na super-G v Garmisch-Partenkirchene

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová dosiahla premiérové pódiové umiestenie v kĺzavých disciplínach Svetového pohára. V pondelkovom super-G v nemeckom Garmisch-Partenkirchene obsadila druhé miesto, keď nestačila iba na favorizovanú Švajčiarku Laru Gutovú-Behramiovú. Za víťazkou zaostala o 28 stotín sekundy, tretia skončila už s väčším odstupom Rakúšanka Tamara Tipplerová (+0,74). Vlhová si udržala vedúcu priečku v celkovom poradí SP, na druhú Gutovú-Behramiovú má momentálne náskok 42 bodov.



Vlhová vylepšila svoj dosiaľ najlepší výsledok v super-G, pred rokom skončila v talianskom La Thuile štvrtá. Dosiahla 41. pódiové umiestenie v prestížnom seriáli. "V prvom rade sa veľmi teším, že mi to konečne vyšlo na to pódium. Už v predošlom super-G som bola k nemu blízko. Dnes som išla do toho naplno. Vedela som, ktoré pasáže mám ako prejsť. Spravila som všetko tak, ako som mala. Boli tam malé chybičky, ale to sú už detaily. Cítila som sa veľmi dobre, sústredila som sa na to, aby som pustila lyže. Vyšlo to, veľmi sa teším z druhého miesta," povedala Vlhová pre RTVS.



Trať, ktorú staval švajčiarsky tréner, bola podstatne rýchlejšia ako v sobotu, brány boli menej zavreté. Víťazka sobotného super-G Gutová-Behramiová mala výborný štart, už na prvom medzičase si vypracovala náskok 36 stotín na priebežne vedúcu Nórku Kajsu Vickhoff Lieovú. V strednej technickej pasáži ešte zrýchlila, na druhom medzičase viedla už o deväť desatín a tento náskok si ustrážila až do cieľa. Z ďalších pretekárok sa jej dokázala priblížiť jedine Vlhová. Od úvodu pustila lyže, v rýchlych zákrutách si držala optimálnu líniu a nebyť zaváhania po druhom medzičase, mohla ohroziť aj čas vedúcej Švajčiarky. Na treťom medzičase strácala na Gutovú-Behramiovú iba 12 stotín, v závere jej manko ešte trochu narástlo.



"Petra išla vynikajúco," uviedol pre RTVS Vlhovej brat a manažér tímu Boris Vlha. "Vrchnú časť mala trochu pomalšiu, no výborne prešla pasáž, kde je malý skok. Tam je to strmé, išla však presne na bránu, získala tam rýchlosť a ďalej jazdila bez väčších chýb. Atakovala, cítil som, že by to mohlo vyjsť, pódium je super. Tento výsledok ju pred majstrovstvami sveta určite psychicky povzbudí, najmä po tých nešťastných 'obrákoch'. Petra má formu, bola iba trochu zviazaná v obrákoch, v kĺzavých disciplínach je na tom veľmi dobre."



Dvadsaťdeväťročná Gutová-Behramiová potvrdila výbornú formu, vyhrala štvrtý superobrovský slalom za sebou. V Ga-Pa dosiahla víťazné double a slávila jubilejný 30. triumf v pretekoch SP. Malý glóbus má prakticky v rukách, pred záverečnými dvoma superobrovskými slalomami SP má v priebežnom hodnotení disciplíny náskok 195 bodov pred krajankou Corinne Suterovou. Ďalšia Vlhovej konkurentka v boji o veľký glóbus Michelle Gisinová skončila až na 18. mieste so stratou 1,47 s.



Pôvodne sa mal druhý super-G v Ga-Pa uskutočniť v nedeľu, no súťažiť sa nemohlo pre hmlu v spodnej polovici trate. V kalendári bol priestor na odloženie pretekov o deň neskôr, keďže na lyžiarky pred MS v Cortine d'Ampezzo nečaká žiadne ďalšie podujatie SP. Pondelková súťaž bola už bez talianskej spolufavoritky Sofie Goggiovej, tá v nedeľu krátko po zrušení pretekov nepríjemne spadla pri schádzaní trate a utrpela fraktúru píšťaly. S určitosťou tak príde aj o účasť na domácich MS.

Výsledky pondelkového super-G žien v Garmisch-Partenkirchene:





1. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) 1:17,37 min., 2. Petra VLHOVÁ (SR) +0,28 s, 3. Tamara Tipplerová (Rak.) +0,74, 4. Kajsa Vickhoffová-Lieová (Nór.) +0,88, 5. Corinne Suterová (Švaj.) +1,11, 6. Ester Ledecká (ČR) +1,13, 7. Federica Brignoneová (Tal.) +1,14, 8. Tessa Worleyová (Fr.) +1,18, 9. Francesca Marsagliová +1,24, 10. Marta Bassinová (obe Tal.) +1,43



Celkové poradie SP (po 22 z 33 súťaží): 1. VLHOVÁ 989 bodov, 2. Gutová-Behramiová 947, 3. Michelle Gisinová 807, 4. Bassinová 741, 5. Sofia Goggiová (Tal.) 740, 6. Brignoneová 637



Priebežné poradie v super-G (5 zo 7): 1. Gutová-Behramiová 445, 2. C. Suterová 250, 3. Tipplerová 240, 4. Ledecká 236, 5. Brignoneová 223, 6. Bassinová 188, ..., 8. VLHOVÁ 158

