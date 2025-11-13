|
Štvrtok 13.11.2025
|
13. novembra 2025
Budú malé zásielky z Temu či Shein drahšie? Eurokomisia žiada ich spoplatnenie už od budúceho roka
Európska komisia vo štvrtok vyzvala ministrov financií členských štátov, aby od budúceho roka zaviedli poplatok na zásielky s nízkou hodnotou z platforiem ako
13.11.2025 (SITA.sk) - Európska komisia vo štvrtok vyzvala ministrov financií členských štátov, aby od budúceho roka zaviedli poplatok na zásielky s nízkou hodnotou z platforiem ako Temu či Shein. Cieľom tohto opatrenia je obmedziť prílev lacného čínskeho tovaru do Únie.
V súčasnosti sa na balíky v hodnote do 150 eur dovážané priamo spotrebiteľom v 27-člennom bloku nevzťahuje žiadne clo ani poplatok, čo vo veľkej miere využívajú čínske obchodné platformy. Únia už v máji navrhla zrušiť túto výnimku a od roku 2028 zaviesť jednotný poplatok vo výške dvoch eur na malé zásielky.
Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič však v liste, ktorý zaslal ministrom financií a ktorý získala AFP, vyzval na dohodu o dočasnom riešení už od budúceho roka.
„Je to kľúčový krok k posilneniu pozície Európskej únie v čase rýchlo sa meniacej obchodnej reality," napísal. Dodal, že pôvodný termín v roku 2028 je nezlučiteľný s naliehavosťou situácie.
Európske odvetvia, najmä maloobchodníci, podľa Šefčoviča zdôrazňujú potrebu bezodkladne odstrániť „toto narušenie hospodárskej súťaže“.
„Bude mimoriadne ťažké vysvetliť našim podnikom a občanom, prečo EÚ nedokáže konať rýchlejšie," uviedol. V liste neuvádza, v akej výške by mal byť poplatok stanovený, Šefčovič však vyzval na vytvorenie „zjednodušeného dočasného colného poplatku a lepšie prepojenie IT nástrojov“.
Členské štáty a Európska komisia majú počas štvrtkových rokovaní súhlasiť so zrušením výnimky a hľadaním dočasného riešenia už od budúceho roka. Podľa návrhu vyhlásenia by sa mali dohodnúť na „jednoduchom, dočasnom riešení“ umožňujúcom skoršiu implementáciu už v roku 2026, aby sa preklenulo prechodné obdobie.
Plán by mal byť predložený na schválenie počas ďalšieho zasadnutia ministrov financií EÚ 12. decembra. Niektoré členské štáty už medzičasom prijali vlastné opatrenia – napríklad Rumunsko zaviedlo päťeurový poplatok na malé zásielky.
Zdroj: SITA.sk - Budú malé zásielky z Temu či Shein drahšie? Eurokomisia žiada ich spoplatnenie už od budúceho roka © SITA Všetky práva vyhradené.
