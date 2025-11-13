|
Štvrtok 13.11.2025
Úvodná strana
13. novembra 2025
Zavraždená priateľka obžalovaného Holanďana Gerrita bola zapálená úmyselne, skonštatovali odborníci
Na pôde Mestského súdu Bratislava vo štvrtok pokračuje opätovný súdny proces v kauze holandského lodného kapitána Gerrita Jana K., obžalovaného z vraždy ...
13.11.2025 (SITA.sk) - Na pôde Mestského súdu Bratislava vo štvrtok pokračuje opätovný súdny proces v kauze holandského lodného kapitána Gerrita Jana K., obžalovaného z vraždy priateľky Simony z roku 2014.
Na súd boli predvolaní odborníci z Požiarno-technického a expertízneho ústavu Prezídia Hasičského a záchranného zboru, ktorí vypracovali odborné vyjadrenia ešte pre pôvodný proces. Z dokumentácie vyplýva, že požiar, ktorý vznikol na tele zavraždenej ženy a viedol k jej smrti, vznikol úmyselným konaním za pomoci akcelerátoru horenia.
„Ohnisko požiaru sa nachádzalo na telesných pozostatkoch poškodenej Simony V.,“ skonštatovali odborníci. Podľa obžaloby totiž Gerrit Jan K., ktorý sa z dnešného pojednávania ospravedlnil, svoju priateľku fyzicky napadol a následne podpálil.
Na predošlé júnové pojednávanie súd predvolal znalca z oblasti súdneho lekárstva Norberta Moravanského. Podľa ním vypracovaného posudku bola smrť Simony V. spôsobená zapálením tela horľavou látkou.
„V čase, keď bol na jej tele zapálený požiar, keď horelo jej telo, poškodená bola nažive,“ uviedol znalec s tým, že smrť mladej ženy nastala v dôsledku akútneho popáleninového šoku. Obeť podľa znalca zomrela v rozsahu niekoľkých minút. Dôvodom úmrtia obete bolo tiež vdychovanie splodín.
Prvostupňový súd sa pritom prípadom zaoberá už po druhý raz. Krajský súd v Bratislave totiž ešte v januári 2020 zrušil verdikt z roku 2016, ktorým vtedajší Okresný súd Bratislava I odsúdil obžalovaného na 22 rokov väzenia.
Dôvodom bol podľa odvolacieho súdu nedostatočne zistený skutkový stav veci. Keďže obžalovaný následne nesúhlasil so zmenou zákonného sudcu, všetky dôkazy vykonané pred súdom v prvom procese sa musia zopakovať.
Krajský súd v Bratislave v tomto prípade ešte v lete 2023 vyhovel sťažnosti Gerrita Jana K. a prepustil ho z väzby. Nestotožnil sa totiž z názorom prvostupňového súdu, že v prípade obžalovaného existuje riziko úteku. Ešte predtým ho na Slovensko vydali z Holandska, kde bol zadržaný na základe zatykača.
„Neurobil som to, som nevinný,“ vyhlásil obžalovaný v auguste 2023 pred senátom mestského súdu na začiatku nového procesu. Vypovedať vo veci však odmietol. Incident sa odohral v roku 2014 v byte na Obchodnej ulici v Bratislave.
Podľa obžaloby Gerrit Jan K. 25-ročnú Simonu V. najskôr udieral do hlavy a neskôr aj podpálil. Motívom bola podľa orgánov činných v trestnom konaní žiarlivosť.
Okresný súd okrem trestu odňatia slobody uložil v roku 2016 obžalovanému aj povinnosť zaplatiť pozostalým odškodné 100-tisíc eur. Obžalovaný bol pôvodne stíhaný väzobne, neskôr sa pre procesnú chybu dostal na slobodu. Na vyhlásení pôvodného rozsudku nebol prítomný.
