Budú môcť občania predkladať návrhy zákonov do parlamentu? Šimko to nezavrhuje, ale Bárány je skeptický

Prvok priamej demokracie

Nerobme si ilúzie

Konkurencia vládnym návrhom

3.5.2020 - Ústavný právnik Eduard Bárány je „veľmi skeptický“ k zámeru vlády, že by občania mohli zrejme na základe petície predkladať návrhy zákonov do parlamentu. „To nie je nedostatok chuti pre demokraciu, ale dlhodobá skúsenosť je, že takáto vec len zriedka funguje,“ povedal Bárány.Podľa právnika Ivana Šimka parlament sa môže zahltiť návrhmi rôznych záujmových skúpením, ak kvórum na predloženie petície s legislatívnou iniciatívou nebude vysoké. O legislatívnej iniciatíve občanov hovorí vláda vo svojom programovom vyhlásení.„Je to jeden z prvkov priamej demokracie, ktorý osobne považujem za súčasť celého arzenálu demokratických nástrojov. Ide o to, že prvky priamej demokracie treba využívať tak, aby sa nezneužívali v prospech skupinových záujmov proti tomu, čo nazývame spoločným dobrom,“ zhodnotil Šimko, ktorý bol členom vlády za éry Jozefa Moravčíka a Mikuláša Dzurindu.Ako ďalej Šimko povedal, ideu vlády by vopred nezavrhoval. Podľa neho záleží na tom, aké parametre bude mať návrh vlády o legislatívnej iniciatíve občanov. „V programovom vyhlásení je uvedené sloveso, že zváži. Neznamená to, že taký návrh je vláda aj rozhodnutá predložiť,“ poznamenal.Podľa Šimka bude dôležité, koľko podpisov sa bude vyžadovať pod petíciu na predloženie zákona. Myslí si, že by bolo logické, keby počet podpisov pod petíciu bol rovnaký ako pri referende, teda 350-tisíc.„Bolo by to možno aktuálne aj pre legislatívnu iniciatívu, aby sa nepresadzoval úzky záujem nejakej finančnej skupiny, ktorá dokáže získať napríklad 10-tisíc podpisov, ale 350-tisíc je veľa, a to už občania musia cítiť ako všeobecnejší záujem,“ zhodnotil Šimko.Podľa ústavného právnika Bárányho legislatívna iniciatíva nebude v skutočnosti pre občanov, ale pre mimovládne organizácie. „To je za tým, nerobme si ilúzie,“ poznamenal s tým, že by to platilo v situácii, kedy by sa vyžadoval malý počet podpisov pod petíciu, na základe ktorej by sa predkladal návrh zákona.Ako ďalej podotkol, môže sa stať, že parlament zahltia návrhy ktoré potlačia poslanecké iniciatívy a budú konkurovať vládnym návrhom zákonov.V prípade, že by bol potrebný veľký počet podpisov pod petíciu, občania by legislatívnu iniciatívu podľa neho využili len výnimočne. „Som tiež veľmi zdržanlivý v tom, že by každý občan, ktorý by petíciu podpísal, si aj preštudoval zložitejší návrh zákona,“ doplnil Bárány.V programovom vyhlásení vlády sa píše, že demokracia je vláda ľudu, a ak chceme poznať jeho názor, treba sa ho naň opýtať. „Mnohí politici to robia neradi, musia však cítiť, že občiansky hlas je silný a dôsledný. Nie je nevyhnutné s každým názorom súhlasiť, ale treba urobiť všetko preto, aby ho mohli občania vyjadriť. V tomto duchu Vláda SR v súčinnosti s Národnou radou SR zváži zavedenie možnosti legislatívnej iniciatívy občanov na základe kvalifikovaného návrhu a pri stanovení náležitých podmienok,“ uvádza vládny program.