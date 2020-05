Matovič pripustil, že by mohli žiaci dobehnúť učivo v škole počas leta

Foto ilustračné

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) pripustil, že deti by mohli mať počas letných prázdnin možnosť aspoň mesiac chodiť do škôl a dobehnúť zameškané učivo. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy vysvetlil, že ak to umožní situácia a čísla budú naďalej priaznivé, bolo by to v prospech detí. Zdôraznil, že o tom, ale aj o skoršom otvorení obchodov budú rozhodovať odborníci a epidemiológovia, nie politici. Verejnosť i politikov vyzval k zodpovednosti, apeloval najmä na ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS).





Na otázku, či zvažujú zrušenie letných prázdnin, odpovedal, že nie všetky deti mali počas krízy rovnaké možnosti venovať sa štúdiu vzhľadom na pomery, z akých pochádzajú. "Je, samozrejme, v ich záujme, aby sme túto medzeru dobehli," poznamenal s tým, že uvažujú, že by aspoň mesiac počas prázdnin dali deťom možnosť chodiť do školy. V súvislosti s otváraním predškolských zariadení skonštatoval, že nie všetci rodičia sú ochotní dať svoje deti do škôlok už teraz.Poznamenal, že ekonomicky je Slovensko na tom dobre. "Tým, že máme zdravých ľudí na Slovensku, máme aj najzdravšie firmy," povedal s tým, že firmy nemajú zamestnancov v karanténe. V momente, ako príde zahraničný dopyt, môže sa podľa jeho slov okamžite vyrábať.Na otázku o jeho sporoch so Sulíkom v tejto oblasti reagoval tým, že zatvorené sú obchody, knižnice či divadlá, čo nie je priemysel. "Bol by som veľmi rád, keby sa skúsil podrobiť autorite, aspoň raz v živote," podotkol s tým, že autoritou sú v tomto prípade odborníci. Podľa vlastných slov Sulíka viackrát na vláde i Koaličnej rade k tomu vyzýval. "Vládnutie nie je len o tom, že sa postavíte za populárne rozhodnutie, ale aj o zodpovednosti. A mne tá zodpovednosť z jeho strany chýba," dodal.