Budúca belgická kráľovná oslávila v piatok plnoletosť

Brusel 25. októbra (TASR) - Belgická princezná Elisabeth, najstaršia zo štyroch detí kráľa Filipa, dosiahne v piatok 18 rokov a po právnej stránke už bude schopná nahradiť vo funkcii svojho otca. Uviedla to belgická televízna stanica RTBF.K takejto situácii by podľa RTBF mohlo dôjsť v prípade, ak kráľ Filip abdikuje alebo skoná bez toho, aby určil nejakého regenta. Kráľovský kronikár Patrick Weber pre RTBF pripomenul, že Filip jemá 60 rokov a je vo funkcii iba šesť rokov.Pre princeznú Elisabeth - kňažnú z Brabantska alebo Elisabeth Belgickú, ako ju titulujú médiá - sa ani po dosiahnutí plnoletosti prakticky nič nemení, bude pokračovať vo svojom vzdelávaní a príprave na úlohu budúcej panovníčky. Zároveň však urobila symbolické gesto, keď sa rozhodla vzdať sa štátnych dotácií, na ktoré má po dosiahnutí veku 18 rokov nárok.Historik Vincent Dujardin pre RTBF vysvetlil, že formovanie budúcej hlavy štátu musí byť šikovnou kombináciou toho, čo chce a čo musí z titulu svojej budúcej funkcie napĺňať. Očakáva sa, že vo všeobecnej rovine zvládne základy práva, histórie a hospodárstva, má hudobné a tanečné vzdelanie, hrá na klavíri, zároveň však musí dbať na dôležitú reprezentačnú úlohu ako člena kráľovskej rodiny, ktorý raz zasadne na trón.Princezná ukončila základné vzdelanie na katolíckej strednej škole v Bruseli a bola prvá z kráľovskej rodiny, čo chodila do flámskej školy. V súčasnosti je študentkou strednej školy Atlantic College vo Walese a očakáva sa, že po získaní medzinárodnej maturity v roku 2020 bude pokračovať vo vysokoškolských štúdiách na niektorej známej univerzite v zahraničí. Čím sa vyhne zbytočným politickým sporom v rodnej krajine, či by mala študovať v regióne Flámsko alebo vo frankofónnom Valónsku.Po dosiahnutí plnoletosti má korunná princezná nárok na poberanie dotácie vo výške takmer 920.000 eur ročne. Táto suma je určená na zaplatenie nákladov pre jej poradcov, ktorí jej pomáhajú v príprave na budúce panovnícke povinnosti. Keďže však študuje, rozhodla sa štedrej dotácie vzdať, čo historik Dujardin označil zapriznal aj kráľovský kronikár Weber. A dodal, že by to bolo vodou na mlyn nacionalistom, ktorí by to dokázali využiť vo svojej mediálnej kampani.Plnoletosť budúcej kráľovnej sa rozhodla pripomenúť si aj Belgická pošta, ktorá pri tejto príležitosti vydá už tretiu sériu známok venovanú princeznej Elisabeth. Pôjde o limitovanú sériu známok v počte 208.000 kusov, bez dodatočnej dotlače, čo znamená dobrú správu pre zberateľov známok.