SaS kritizuje návrh G. Gála na očistenie justície

Na archívnej snímke poslanec Alojz Baránik (SaS). Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. októbra (TASR) - Opozičná SaS je sklamaná z návrhu ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd), ktorým by sa malo dosiahnuť očistenie justície. Ministra kritizuje, že predstavil len minimum zmien. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Katarína Svrčeková. O návrhu sa v pléne stále nerokovalo, podľa ministra existujú naň medzi poslancami rôzne názory.Z návrhu podľa Gála vyplýva, že pokiaľ minister spravodlivosti alebo predseda Najvyššieho súdu (NS) SR podajú trestné oznámenie pre úmyselný trestný čin na konkrétneho sudcu, môžu požiadať Súdnu radu SR, aby dočasne pozastavila tomuto sudcovi výkon funkcie.povedal poslanec parlamentu Alojz Baránik (SaS).Gál vo štvrtok (24. 10.) pripomenul, že Súdna rada bude môcť pozastaviť sudcovi výkon funkcie len na návrh ministra spravodlivosti a predsedu NS. Pokiaľ podá návrh na trestnoprávne stíhanie sudcu niekto iný, nebude to mať také dôsledky na Súdnej rade. Návrh musí byť tiež podľa ministra proti konkrétnej osobe, aby nedošlo ku krivému obvineniu.Pokiaľ sudca stráca svoju sudcovskú spôsobilosť a jeho pôsobenie v spoločnosti je otázne, takisto ho môže podľa návrhu Súdna rada dočasne pozbaviť výkonu funkcie.Minister tiež dodal, že podobne by mal návrh fungovať aj pri prokuratúre.vysvetlil vo štvrtok.Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v súvislosti s očistením justície zvolal okrúhly stôl, ten sa konal v pondelok (21. 10.). Výsledkom mal byť návrh na zmeny v systéme justície, ktoré by mali pomôcť jednotlivým orgánom pri očistení sa od 'závadových' osôb. Spoločná právna úprava má reflektovať na podozrenia, aké vyplávali na povrch napríklad v súvislosti s kauzou bývalej štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti a sudkyne Moniky Jankovskej.