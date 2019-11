Budúca členka Výkonnej Rady ECB žiada zmierniť tón voči banke

Rozsvietená budova Európskej centrálnej banky 25. októbra 2017 vo Frankfurte nad Mohanom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 20. novembra (TASR) - Nemeckí ekonómovia by mali zmierniť svoj kritický tón voči Európskej centrálnej banke (ECB), nakoľko práve to je faktorom, ktorý výrazne poškodzuje spoločnú menu. Uviedla to Isabel Schnabelová, súčasná členka Rady ekonomických expertov poskytujúcich poradenstvo nemeckej vláde, ktorá by čoskoro mala zasadnúť do Výkonnej rady ECB. Schnabelová pritom v rade nahradí Sabine Lautenschlägerovú, ktorá v septembri rezignovala na svoj post po tom, ako verejne kritizovala uvoľnenie menovej politiky zo začiatku septembra.Schnabelová na Twitteri svojim kolegom - ekonómom napísala, že. Ako dodala,Podľa Schnabelovej odôvodnená kritika a upozornenia sú dôležité a je potrebné sa im venovať. Poukázala však na škodlivý vplyv zvyšujúcich sa negatívnych nálad voči ECB.Práve v Nemecku sa najčastejšie poukazuje na nízke úrokové sadzby a v dôsledku toho poškodzovanie sporiteľov. Podľa mnohých Nemcov menová politika ECB pomáha v skutočnosti prelievať majetok z bohatších krajín severnej Európy do chudobnejších štátov na juhu kontinentu.K tomu sa pridávajú médiá. Napríklad najpredávanejší nemecký denník Bild znázornil bývalého šéfa ECB Maria Draghiho ako upíra "grófa Draghilu," ktorý vyciciava účty nemeckých sporiteľov.