Lieberman nepodporí ako premiéra Netanjahua ani Ganca

Avigdor Lieberman reční počas posledného dňa bezpečnostnej konferencie v Mníchove, Nemecko, 19. februára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 20. novembra (TASR) - Líder sekulárnej pravicovej strany Izrael, náš domov (Jisrael bejtejnu) Avigdor Lieberman v stredu oznámil, že nepodporí ako premiéra Benjamina Netanjahua ani Bennyho Ganca. Krajina je tak bližšie k tretím voľbám za rok, uviedla agentúra AFP.Nacionalista Lieberman, ktorého strana má dosť mandátov na podporu vlády pravicového Netanjahua alebo centristu Ganca, uviedol, že ani jeden z nich neurobil dosť, aby ho presvedčil pred vypršaním lehoty, ktorú dostal Ganc na zostavenie vlády. Lehota vyprší v stredu o 23.59 h miestneho času." uviedol Lieberman. "Ganc sa o zostavenie vlády pokúša ako druhý v poradí po Netanjahuovi, ktorého snahy o vytvorenie koalície neboli korunované úspechom.Ak Ganc bude prezidenta Reuvena Rivlina v stredu večer oficiálne informovať, že ani jemu sa nepodarilo vytvoriť funkčnú koalíciu, "do hry" vstúpi parlament.Jeho poslanci potom budú mať 21 dní na to, aby prezidentovi oznámili meno jedného spomedzi seba, ktorý je schopný získať na svoju stranu väčšinu poslancov. Momentálne je pomer síl medzi Netanjahuovým Likudom a Gancovou koalíciou Modrá a biela v parlamente viac-menej vyrovnaný.Všetko však môže zmeniť pomyselný žolík v rukách generálneho prokurátora Avichaja Mandelblita, ktorý by mal v decembri oznámiť, či Netanjahu bude obvinený z "korupcie, sprenevery a porušenia dôvery", a to v rôznych prípadoch.Izraelskí analytici podľa miestnych médií uviedli, že vznesenie obvinenia by mohlo Netanjahuovi znížiť podporu, zatiaľ čo odloženie jeho káuz by mohlo zvýšiť popularitu jeho strany i osoby.Ak sa však ani po spomínaných 21 dňoch ani jednému politikovi nepodarí presadiť sa na čele vlády, Izrael čakajú ďalšie parlamentné voľby.Tamojší voliči už na sociálnych sieťach žartujú, že ich krajina začína fungovať podľa "talianskeho scenára": Taliansko malo totiž za posledných vyše 70 rokov viac ako 65 vlád, konštatoval portál i24.