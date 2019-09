Budúce leto bude možné z Bratislavy letieť priamo aj na Rodos

Letisko M. R. Štefánika, archívna foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 20. septembra (TASR) – Nové priame pravidelné linky na Rodos a Korfu pribudnú na Letisku M. R. Štefánika. Ako uviedla hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková, v lete 2020 ich otvorí dopravca Cyprus Airways. Ten začal počas tohtoročnej letnej sezóny v júni prevádzkovať nové pravidelné linky z Bratislavy do Larnaky na Cypre.Dopravca spustí novú linku z Bratislavy na grécky ostrov Korfu 6. júna 2020. Lety budú k dispozícii jedenkrát týždenne, vždy v sobotu. Od 9. júna dopravca bude opäť prevádzkovať z Letiska M. R. Štefánika lety do Larnaky a z nej dvakrát týždenne, v utorky a v soboty. Od 16. júna 2020 začne lietať pravidelne každý utorok, teda raz do týždňa, na ostrov Rodos a späť. Všetky tri letecké linky budú v prevádzke počas letnej sezóny, od júna do septembra.priblížila obchodná riaditeľka leteckej spoločnosti Cyprus Airways Natalia Popova.