Islamistická Strana obrody podporí v druhom kole volieb Kajsa Saída

Tunis 20. septembra (TASR) - Tuniská islamistická Strana obrody (an-Nahda) podporí v druhom kole prezidentských volieb odborníka na ústavné právo a nováčika v politike Kajsa Saída. Vo svojom piatkovom vyhlásení vysvetlila, žeinformovala agentúra AFP.Saíd v prvom kole volieb dostal hlasy 18,4 percenta voličov. Na druhom mieste skončil väznený mediálny magnát Nabíl Karawí so 15,6 percentami. Kandidát podporovaný v prvom kole Stranou obrody - Abdal Fattáh Múrú - skončil na treťom mieste s 12,9 percentami hlasov.Akademik Saíd presadzuje radikálnu decentralizáciu moci s uplatňovaním lokálnej demokracie a možnosti odvolať volených predstaviteľov počas výkonu ich mandátov.Je vnímaný ako veľmi konzervatívny v sociálnych otázkach; obhajuje trest smrti, kriminalizáciu homosexuality i zákon, ktorý by nezosobášené páry trestal za prejavy náklonnosti na verejnosti.Karawí zase oslovil voličov výraznými charitatívnymi kampaňami, i keď mu jeho kritici vyčítali, že sa medzi chudobnými ľuďmi objavuje aj v oblekoch od známych návrhárov.Karawího, ktorý sa stal prakticky okamžite po júnovom ohlásení svojej kandidatúry favoritom predvolebných prieskumov, vzali v auguste do vyšetrovacej väzby pre podozrenie z prania špinavých peňazí.Výsledky prvého kola prezidentských volieb boli výrazným zvratom na tuniskej politickej scéne, ktorá sa utvorila po zosadení dlhoročného diktátora Zína Ábidína bin Alího pred ôsmimi rokmi, keď masové protesty rozpútali tzv. arabskú jar. Obaja úspešní kandidáti, hoci veľmi rozdielni, sú totiž považovaní za outsiderov, ktorí získavajúhlasy od voličov sklamaných z terajšieho stavu krajiny, komentovala AFP.