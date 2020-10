Budúci ročník F1 sa vraj začne v Melbourne, Austrálčania už nechcú preteky zrušiť

Ustúpili pandémii koronavírusu

Neskorší termín by nechceli

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.10.2020 - Predbežný budúcoročný kalendár majstrovského seriálu formuly 1 uzrie svetlo sveta možno až koncom októbra. Austrálčania však už neoficiálne informovali o tom, že prestížny motoristický seriál sa rozbehne v marci v Melbourne v Albert Parku.Riaditeľ podujatia Andrew Westcott to mal povedať pre špecializovaný portál Speedcafe. "Nikto z nás nemá záujem, aby sme preteky zrušili tak, ako sme to museli urobiť v tomto roku," uviedol Westcott, cituje ho aj portál thesportsrush.com.Veľká cena Austrálie bola vyradená z kalendára F1 2020, keď krajina ustúpila pandémii koronavírusu.Existovali tiež obavy, že otváracie preteky sezóny sa nebudú konať ani v budúcej sezóne, ale Westcott tvrdí, že to tak nebude."Zvolíme taký prístup, aby sme boli dostatočne flexibilní a prispôsobiví situácii, ktorá nastane. A najmä si dáme záležať na tom, aby boli naše preteky bezpečné. Keďže sme nedávno usporiadali podujatie série Supercars, som optimista, že to zvládneme aj v marci budúceho roku," pokračoval Westcott.Na otázku, či sa preteky efjednotky nemôžu konať v neskoršom termíne, odpovedal: "Musíme znova naštartovať cestovný ruch a priemysel, aby sme pomohli ekonomike štátu. Najlepšie bude, keď sa to bude diať už od marca."