Rozum a skúsenosti, Dallas predĺžil so Sekerom zmluvu o dva roky

Skóroval v prestížnom Winter Classic

Rozum a skúsenosti

5.10.2020 (Webnoviny.sk) - Andrej Sekera má vo vrecku novú zmluvu s tímom NHL Dallas Stars . Znie na dva roky a 3 milióny USD s ročným príjmom 1,5 mil..Vedenie finalistu Stanleyho pohára oficiálne oznámilo, že sa dohodli s 34-ročným skúseným obrancom zo Slovenska. Sekera sa teda nestane neobmedzeným voľným agentom, lebo v Dallase si jeho služby naďalej vážia.Sekera sa v uplynulej skrátenej sezóne NHL predstavil v 57 zápasoch a zapísal si 8 bodov za 2 góly a 6 asistencií. Ročník dokončil aj s deviatimi pluskami v bilancii plus/mínus bodov. V tejto štatistike obsadil v tímovom rebríčku druhé miesto.Prvýkrát skóroval v prestížnom novoročnom zápase pod holým nebom v rámci projektu Winter Classic. Pred 85 000 divákmi na štadióne Cotton Bowl Dallas vtedy zdolal Nashville 4:2 a Sekera pečatil výsledok.V play-off sa niekdajší kapitán slovenskej reprezentácie takmer výlučne venoval defenzíve. Jeho jediná asistencia v 27 zápasoch však posunula Dallas do konferenčného finále, gól po jeho prihrávke znamenal rozhodnutie v 7-zápasovej sérii proti Coloradu.Vo finále Dallas nestačil na Tampu Bay 2:4 na zápasy, Sekera dohral jeden zo zápasov s bolesťami po nastrelení puku do kolena."Andrej odviedol vynikajúcu robotu. Okamžite po svojom príchode sa stal rozdielovým faktorom v našej obrane. Jeho rozum a skúsenosti chceme aj naďalej využívať. Tešíme sa na to, že bude hrať aj naďalej dôležitú rolu v našej defenzíve," uviedol generálny maanžér Dallasu Jim Nill na webe NHL.Sekera mal po štrnástich rokoch v zámorí jedinečnú príležitosť stať sa víťazom Stanley Cupu, ale napokon sa zo striebornej trofeje teší jeho mladší krajan a kolega z reprezentácie Erik Černák . "Chcel by som potiahnuť ešte aspoň rok v Dallase a uvidíme, čo prinesie budúcnosť,“ vravel Sekera nedávno v rozhovore, sprostredkovanom Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH)