Budúci rok sa na Slovensku zavedie trvalý kurzarbeit, návrh podporili všetci prítomní poslanci

Pomoc v krízových časoch

Živnostníci platia minimálne odvody

4.5.2021 - Od začiatku budúceho roka sa na Slovensku zavedie tzv. trvalý kurzarbeit. Schválením zákona o podpore v čase skrátenej práce o tom v utorok rozhodol parlament. Za zákon hlasovalo 132 poslancov, žiadny poslanec nebol proti, ani sa hlasovania nezdržal.Štát bude cez úrady práce vyplácať zamestnancovi náhradu mzdy alebo platu v čase, keď mu zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v pôvodne dohodnutom rozsahu. Hoci ministerstvo práce a sociálnych vecí pôvodne navrhovalo do tohto systému zahrnúť aj samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), trvalý kurzarbeit bude nakoniec určený len pre zamestnancov a zamestnávateľov. Trvalý kurzarbeit sa tiež nebude vzťahovať na zamestnávateľov a zamestnancov pôsobiacich v štátnej správe.Finančná pomoc pre zamestnávateľov bude pozostávať z príspevku na čiastočnú úhradu mzdových nákladov na zamestnanca za každú hodinu prekážky v práci na strane zamestnávateľa v čase skrátenej práce v sume 60 % priemerného hodinového zárobku zamestnanca. Trvalý kurzarbeit má pomôcť zamestnávateľom a zamestnancom v krízových časoch podobne, ako im v súčasnosti pomáha projekt Prvá pomoc. Aktivuje sa pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej zamestnávateľ nemôže najmenej tretine zamestnancov prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času.Za vonkajší faktor, ktorý má dočasný charakter a zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť, sa bude považovať najmä mimoriadna situácia, výnimočný stav alebo núdzový stav, mimoriadna okolnosť alebo okolnosti vyššej moci. Podporu v čase skrátenej práce bude štát poskytovať najviac šesť mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov. Vláda bude môcť svojím nariadením ustanoviť dlhšie obdobie poskytovania podpory. Zamestnávateľ bude povinný zachovať pracovné miesto, na ktoré mu štát poskytol podporu, najmenej dva mesiace po skončení poberania podpory.Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak nezahrnutie SZČO do trvalého kurzarbeitu v pléne zdôvodňoval tým, že by sa im tým mierne zvýšili sociálne odvody, čo samotní živnostníci odmietali. Upozornil tiež na to, že osem z desiatich živnostníkov platí minimálne sociálne odvody, a preto by z tohto systému mali nárok na príliš nízke dávky. „Vychádzalo by to málo, aj tak by im štát musel pomôcť," povedal k SZČO.Rezort práce a sociálnych vecí tiež upustil od vytvorenia nového fondu na podporu zamestnanosti. Krajniak to zdôvodnil tým, že by to ročne stálo 130 miliónov eur. "Nemohli by sme ich použiť na podporu zamestnanosti, ale museli by sme ich viazať v tomto fonde," tvrdí. Nárok na dávky z trvalého kurzarbeitu bude však zamestnancom vznikať. "Keď príde veľká kríza, štát jednorazovo naleje peniaze do systému," dodal Krajniak.